Fernández dijo que hay que "recuperar" y "reordenar" la economía "sin apelar a la lógica del ajuste"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández resaltó hoy la necesidad de "recuperar" y "reordenar" la economía, sin apelar a "la lógica de más ajuste, más recesión y más deuda que se ha impuesto en los últimos cuatro años" y que tendrá como punto de partida un plan de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia que hará foco en precios, salarios, tarifas, tipo de campo, cuestiones monetarias y aspectos fiscales y sociales.



"Quiero que todos comprendamos que el gobierno que acaba de terminar su mandato, ha dejado al país en una situación de virtual default", dijo Fernández en su discurso inaugural en el Congreso.



"Nuestro plan de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia busca resolver esa situación de desorden, para otorgarle consistencia económica y social a nuestra recuperación", enfatizó el Presidente, para luego subrayar que "saldremos de ese cuadro con consenso y de manera paulatina y sostenida".



Entre las medidas que se pondrán en marcha, Fernández anunció de manera general la implementación de un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas, garantizar el derecho al primer empleo y un plan de reactivación de la obra pública, entre otras cuestiones.



"El plan macroeconómico que perseguimos es una pieza central pero no aislada de un Proyecto Nacional de Desarrollo que comprende múltiples áreas interrelacionadas. Vamos a trabajar de manera simultánea en nuevos ejes para transformar nuestra estructura productiva, con políticas activas que den cuenta del cambio tecnológico vertiginoso que enfrentamos, de la interrelación entre industrias, recursos naturales y servicios", enfatizó el jefe de Estado.



Dijo también que su gobierno buscará "una relación constructiva y cooperativa con el FMI y con nuestros acreedores", bajo la premisa de que "el país tiene la voluntad de pagar (sus compromisos), pero carece de capacidad para hacerlo".



"Necesitamos aliviar la carga de la deuda para poder cambiar la realidad. Debemos volver a desarrollar una economía productiva que nos permita exportar y así generar capacidad de pago", subrayó el Presidente.



Fernández sostuvo que "la consistencia integral de lo que proponemos en materia de todas las variables del plan -precios, salarios, tarifas, tipo de cambio, aspectos monetarios, fiscales y sociales-, serán explicitadas en los próximos días, convocando a todos los sectores involucrados", entre los que incluyó a trabajadores, empresarios y diversas expresiones sociales.



En otro tramo de su discurso, el presidente dijo que "la economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas" y que se pondrán en marcha acciones "que faciliten que todos los titulares del salario social complementario puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo".



Respecto al Presupuesto 2020, Fernández señaló la decisión de no darle tratamiento a la iniciativa presentada en septiembre pasado por la administración de Mauricio Macri, debido a que "sus números no reflejan ni la realidad macroeconómica, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente han sido asumidos".



En ese marco se prorrogará la vigencia del Presupuesto 2019, de cara a la negociación que se llevará a cabo en materia de deuda y la puesta en práctica del conjunto de medidas económicas, productivas y sociales prevista para enfrentar la actual crisis.



En lo que respecta al Plan de Reactivación de Obras Públicas, Fernández dijo que "serán proyectos de ejecución rápida y con gran empleo de mano de obra local, destinados a mejorar la seguridad vial y la accesibilidad, el ordenamiento urbano y territorial, la construcción y el mantenimiento de edificios públicos y la infraestructura hidráulica, entre otros".



Fernández también ratificó su decisión de "robustecer el Mercosur y la integración regional, en continuidad con el proceso iniciado en 1983 y potenciado desde 2003" y resaltó la necesidad de construir con Brasil "una agenda ambiciosa, innovadora y creativa, en lo tecnológico, productivo y estratégico, que esté respaldada por la hermandad histórica de nuestros pueblos y que va más allá de cualquier diferencia personal de quienes gobiernan la coyuntura".