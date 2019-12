Fernández encabeza en la Casa Rosada la presentación del Consejo contra el Hambre

El presidente Alberto Fernández encabezará mañana en la Casa Rosada la presentación del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, formada por



empresarios, sindicalistas, dirigentes políticos y sociales, además de religiosos para enfrentar los problemas de alimentación de millones de argentinos.



El acto, previsto para las 17, servirá también para anunciar el paquete de medidas que impulsará la nueva administración para dar respuesta a los problemas de nutrición, que incluirá el envío de una ley al Congreso para dotar al consejo de un marco de funcionamiento oficial.



Los primeros lineamientos del proyecto oficial ya fueron anticipados por el propio Fernández durante su discurso de asunción el martes último, cuando dijo que lanzarían "un plan de seguridad alimentaria" ya que "sin pan la vida se padece, sin pan, no hay democracia ni libertad”.



Se espera entonces que mañana se anuncie la emisión de las denominadas tarjetas alimentarias para poco menos de 2 millones de madres de niños menores de 6 años que estén en situación de pobreza, además de la creación de una red de control y la creación de un Observatorio para modificar políticas de forma autárquica al Gobierno.



"El gobierno de Alberto (Fernández) va a ser un gobierno de diálogo y de capacidad de gestión. El plan contra el hambre genera un consenso entre todos los sectores", afirmó días atrás el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.



Según Arroyo, los pilares fundamentales del plan contra el hambre serán garantizar un acceso a los alimentos básicos a los sectores más vulnerables y bajar los precios de una canasta básica de alimentos que incorpore todos los nutrientes necesarios.



"Vamos a arrancar con las madres de chicos menores de 6 años y con la gente que organiza comedores, a los que se les dará una tarjeta que permitirá comprar solo alimentos, y no extraer dinero", explicó Arroyo.



Por otra parte, garantizó que a diferencia de la Asignación Universal por Hijo, las tarjetas "no serán para extraer dinero" sino "un adicional" para gente que ya asiste a comedores y que habrá "un observatorio en tiempo real para seguir la evolución del plan".



Semanas atrás, Fernández encabezó una primera reunión informal del Consejo de la que participaron, entre otros, el obispo de Quilmes y titular de Cáritas, Carlos Tissera; Marcelo Tinelli, Agustín Salvia (del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA); Sonia Alesso (Ctera); Héctor Daer (CGT), Esteban “Gringo” Castro (CTEP), Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), así como empresarios y otros políticos.