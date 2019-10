Fernández presenta "Argentina contra el hambre", plan para los problemas de alimentación

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, anunciará mañana, en un acto de campaña, el plan "Argentina contra el hambre", una iniciativa que promete instrumentar si llega a la Presidencia, con la participación de distintos sectores y para "ponerle fin" a los problemas de alimentación y subalimentación de las franjas más empobrecidas de la sociedad, según explicó. El acto, a las 10 en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, será la presentación formal del plan que requerirá un "amplio consenso" para que "se comprometa toda la sociedad, desde sus distintos ámbitos" con esta problemática, dijeron a Télam asesores del candidato presidencial. "El hambre es la primera preocupación que yo tengo junto con las necesidades de los que más padecen", había dicho Fernández, quien aseveró que "debemos ponernos de acuerdo para ponerle fin". Fuentes del FdT explicaron que convocarán a líderes empresarios, referentes de la opinión pública y sindicales y organizaciones piqueteras y religiosas, entre otros sectores, para sumarse al plan "para terminar con el hambre y el drama de la indigencia". El candidato opositor definió que integren esa mesa Santiago Cafiero (mano derecha de Fernández), el diputado nacional Daniel Arroyo y Victoria Tolosa, según los voceros. El plan es "alimentario y no contra la pobreza", por lo que se diferencia de la promesa de campaña de 2015 del presidente Mauricio Macri, cuando habló de "Pobreza Cero", apuntaron las fuentes. Se busca paliar "no sólo el hambre entendido como la ausencia absoluta de alimentos sino también como el problema de subalimentación, que hace que los chicos, en los primeros años de vida, no tengan la alimentación que corresponda y después padecen, en su capacidad de conocer cognitivamente", dijo días pasados Fernández. "Todos somos muy conscientes de la decadencia en la que estamos, por eso tenemos que ponernos de acuerdo para salir de esto; cuando yo hablo del pacto hablo de esto", amplió. Tras la presentación de "Argentina contra el hambre", Fernández recibirá en sus oficinas del barrio porteño de Monserrat al ingeniero uruguayo Daniel Carlos Martínez Villamil, candidato presidencial del Frente Amplio del vecino país. El martes participará en un homenaje del PJ a su fundador, Juan Domingo Perón, a 124 años del natalicio del general tres veces presidente. El homenaje se hará 18 en la sede porteña del PJ, adonde asistirán los miembros de la conducción del partido, encabezados por el diputado José Luis Gioja, y la Mesa de Acción Política. El martes será la primera vez que Fernández visite la sede del PJ como candidato a presidente del Frente de Todos. La última había sido el 27 de febrero, cuando lo incorporaron a él y al titular del PJ bonaerense, Fernando Gray, a la Comisión de Acción Política (CAP). Allí el candidato presidencial también recibirá las conclusiones de las 15 comisiones de técnicos del PJ, que coordinó el ex ministro de Salud Ginés González García, que contienen los debates de expertos sobre la problemáticas económicas, sociales, educativas y de salud, entre otras, e incluyen propuestas de gestión.