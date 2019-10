Fernández: "Queremos que Argentina recupere su industria"

El presidente electo, Alberto Fernández, participó este miércoles de un recorrido por una fábrica textil del partido de San Martín, desde donde anunció que durante su presidencia va a llevar adelante las políticas que “hagan falta para que en Argentina se produzca, haya trabajo y se venda”.

Durante la actividad, el empresario textil Teddy Karagozian anunció que desde marzo, con el impulso del nuevo Gobierno, volverá a poner en marcha una de las plantas de su empresa Hilado en La Rioja, que permanecía cerrada desde comienzos de 2019.

“Estos son los industriales que necesitamos los argentinos, que invierten, arriesgan y dan trabajo. Y son a estos industriales a los que el Estado argentino les tiene que hacer las cosas fáciles. Porque lo que ha pasado en estos años es que a aquellos que querían producir le hicieron todo muy difícil”, señaló Alberto Fernández desde la fábrica Kabrilex, del empresario Ernesto Reinhardt.

“El dueño de esta fábrica (Reinhardt) me contaba que haya en el 2015 pagaba la décima parte de energía de lo que paga hoy. Las facturas en gas vienen directamente en dólares y que hoy produce 30% menos que en 2015. Eso es lo que le pasó a la industria argentina y eso es lo que no podemos dejar que siga pasando”, continuó el mandatario electo.

Acompañaron a Fernández los diputados electos del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, Leonardo Grosso y Facundo Moyano; el actual diputado Ignacio de Mendiguren; el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis y el jefe comunal de Hurlingham, Juan Horacio Zabaleta.

“Lo que a la Argentina la va a salvar es una Argentina que produzca y donde la gente encuentre trabajo. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los argentinos está cansado de levantarse todas las mañanas a ver cuál es la tasa de interés que los bancos cobran del Central en un juego especulativo”, indicó Fernández.

“He recorrido esta fábrica, he visto el stock que tienen y que lamentablemente no venden porque la Argentina no consume y no consume porque han empobrecido a la gente. Y en verdad ningún capitalismo funciona sin un consumidor que mueva la demanda”, relató.

“Ese es el esfuerzo que vamos a hacer. Aldo se debe acordar cuando discutimos con los chinos que debíamos defender la industria textil, la industria del zapato, del juguete, de las bicicletas, de las motocicletas, del caucho y lo hicimos convencidos de que de esa forma la Argentina iba a tener industria y trabajo. Los hicimos en aquellos años y lo vamos a hacer también ahora. Y vamos a poner de pie a la Argentina”, concluyó.