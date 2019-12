Fernández recibe "una economía y un tejido social en estado de extrema fragilidad".

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández realizó hoy un balance ante la Asamblea Legislativa sobre las principales variables que deberá afrontar al inicio de su gestión y que resumió como "una economía y un tejido social que hoy están en estado de extrema fragilidad".



"Tenemos que decirlo con todas las letras: la economía y el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad, como producto de esta aventura que propició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas. En lugar de generar dinamismo, hemos pasado del estancamiento a una caída libre", reseñó el mandatario.



Al justificar que sin realizar un balance de situación "faltaría a la verdad y a la responsabilidad", el presidente indicó que se trata de "cifras y datos contundentes, emanados de la administración saliente", información indispensable para comprender los desafíos que tendremos que asumir como sociedad", dijo el presidente a minutos de jurar al cargo.



Al repasar los principales números de la economía, Fernández destacó que la inflación actual "es la más alta de los último 28 años" y que "desde 1991 la Argentina no tenía una inflación superior al 50 %".



"La tasa de desocupación -prosiguió- es la más alta desde 2006. El valor del dólar pasó de $ 9 a $ 63 en solo cuatro años. La Argentina no para de achicar su economía: El PBI de 2019 es el más bajo de la última década".



Sobre el principal flagelo del país, el presidente planteó que "la pobreza actual está en los valores más altos desde 2008: retrocedimos más de diez años en la lucha por reducir la pobreza" y destacó que "la indigencia actual está en los valores más altos desde 2008".



En otro párrafo de su balance, el mandatario reseñó que el PBI per cápita "es el más bajo desde el año 2009", mientras que "la deuda externa en relación al PBI está en su peor momento desde el año 2004".



"El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006: retrocedimos 13 años", se lamentó el presidente al mencionar también que "el empleo industrial registrado tiene el nivel de 2009 y la cantidad de empresas es equivalente al nivel registrado en 2007: retrocedimos 12 años.



Al respecto, resaltó que "se cerraron 20 mil empresas en 4 años. De ellas, 4.229 eran empresas industriales" lo que contribuyó a que "el PBI industrial cayó un 12,9 %, comparando el primer semestre de 2019 contra el mismo período de 2015".



En la continuidad de su análisis sectorial, Fernández señaló que "mientras que 23 de las 24 ramas de la industria bajaron su nivel de actividad en 2018 respecto de 2015. En estos 4 años se perdieron en la industria más de 141 mil empleos registrados del sector privado. En términos interanuales, el empleo industrial registrado lleva 42 meses consecutivos de destrucción".