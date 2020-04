Fernández sobre la continuidad de la cuarentena: “No me van a correr con la economía”

El presidente Alberto Fernández habló en la tarde de este miércoles en C5N confirmando que el aislamiento social y obligatorio seguirá después de Pascuas. “Caminamos un trecho, pero todavía no llegamos a la meta”, dijo.

“No me corran con la economía. No me van a hacer cambiar de opinión. La economía se cae y se levanta. Punto. A mí no me confunde nadie. Yo sé cuál es la prioridad del sistema y sé que la inmensa mayoría de los argentinos piensa como yo”, afirmando así el concepto que desarrolló cuando el pasado 31 de marzo decidió extender la cuarentena.

El mandatario opinó que “como sociedad estamos haciendo las cosas bien, estamos siendo cuidados y estamos cuidando a los otros”.

“Tenemos la misma percepción que tiene uno cuando está engripado. Viene un médico, nos da un antibiótico y al rato nos empezamos a sentir bien, entonces salimos y volvemos con la recaída, que suele ser peor que la primera enfermedad. Estamos en ese punto. Parece que nos sentimos bien, pero no estamos curados”, ejemplificó.

De esta manera, expresó que parece que la sociedad se encuentra mejor, pero aún no está curada e insistió: “El lunes seguiremos dándonos ánimos, viendo cómo la sobrellevamos”.

Fuente: DIARIO HUARPE e Infobae.