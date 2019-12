Fernández, sobre su gabinete: "Tenemos ganas de salir a comernos la cancha"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente electo Alberto Fernández afirmó hoy que los integrantes del gabinete que presentó ayer y lo acompañarán en la gestión tienen "ganas de salir a comerse la cancha" y consideró que con esas designaciones "todos los sectores están representados".



"Hice un gabinete con los mejores, donde todos los del Frente de Todos participan y siento que todos los sectores están representados", dijo el mandatario electo en declaraciones a Radio Diez.



"Creo que todos tenemos ganas de salir a comernos la cancha después del 10 de diciembre para trabajar y hacer lo mejor en la Argentina. Algunos tienen experiencia pero todos los demás son gente nueva", indicó.



Destacó especialmente las "cualidades" de Martín Guzmán -que estará al frente del ministerio de Economía-, de las que "nadie puede dudar" y agregó que "participa de mi idea de no seguir pagando deuda ahogando a los argentinos".



También se refirió a la designación de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en reemplazo de Patricia Bullrich, a quien esta semana la Gendarmería le regaló un sable con una frase suya grabada.



En ese marco, Fernández expresó su deseo de que -al término de su mandato- a Frederic le regalen uno que tenga grabado un agradecimiento por haberle hecho cumplir a los gendarmes el estado de derecho.



"Yo espero que le regalen eso, que le agradezcan por haberles hecho cumplir el estado de derecho y me pregunto de qué sirvió esa doctrina de disparar por la espalda si hemos logrado menos delito. Creo que la respuesta es no", afirmó el mandatario electo.



"Los problemas de seguridad se resuelven con desarrollo e igualdad y esto no quiere decir impunidad", concluyó.