Fernández: "Un par de malos jueces federales terminaron ensuciando a toda la justicia federal"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández reiteró que el Gobierno trabaja en la reforma de la justicia federal para que se trate en sesiones extraordinarias en el Congreso y, tras asumir que "un par de malos jueces federales terminaron ensuciando a toda la justicia federal", insistió en la necesidad de "hacer que esto funcione bien".



"Yo espero que todos entiendan que nosotros necesitamos hacer que esto funcione bien", dijo el jefe de Estado en una entrevista con Horacio Verbitsky, publicada en el blog del periodista El Cohete a la Luna, al ser consultado sobre la resistencia que genera la reforma de la justicia federal entre algunos jueces.



Fernández agregó que están "trabajando" en la reforma judicial, y dijo que "es un tema para mandar a extraordinarias".



El Presidente insistió en la necesidad de que todos los jueces "entiendan que así no estamos funcionando bien" y que "estas cosas que uno propone no las hace en desmedro de alguien, las hace en favor de todos".



"Un par de malos jueces federales terminaron ensuciando a toda la justicia federal. Y la verdad, no es justo. No voy a dar los nombres porque como soy el Presidente me lo prohíben, pero ya lo he dicho en su momento", señaló.



Asumió también que existe "hoy un problema sistémico", pero aclaró que "hay jueces federales" a los que "dejar a salvo".



Fernández anunció el 10 de diciembre, tras asumir su mandato, que enviará al Congreso “un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”, con el objetivo de reorganizar y concentrar los esfuerzos para la "eficacia y transparencia" en la investigación del crimen organizado, el crimen complejo y el narcotráfico y la droga, flagelos que, dijo, deben abordase "con un carácter sistémico”.