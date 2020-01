Fernández: "Vamos a impulsar la ley de góndolas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández aseguró que impulsarán "la ley de góndolas" y que se va a ocupar de tener "políticas activas de control" para que algunos empresarios que actúan "con irresponsabilidad" dejen de "jugar con los precios de productos de la canasta básica".



"He pedido que se incorpore en el Senado el tratamiento de la ley de góndolas", dijo Fernández en diálogo con C5N respecto del paquete de medidas que enviará al Congreso para que se traten en sesiones extraordinarias.



Agregó que desde el gobierno nacional están "siguiendo de cerca la evolución de los precios" y ratificó: "La pelea de los precios la vamos a dar de cualquier modo".



"No podemos seguir indexando la economía y los precios de los productos básicos que consumen los argentinos", dijo.



Asumió que con Precios Cuidados se ha logrado "contener" la indexación pero llamó la atención sobre "la enorme irresponsabilidad de algunos empresarios que están aumentando marcas alternativas".



"Eso no está ayudando a este proceso de desindexación de la economía ni a resolver el problema inflacionario", advirtió al tiempo que destacó la "ayuda" que puede representar en este sentido la ley de góndolas, que ya tiene media sanción de la cámara de diputados.



"Le exijo responsabilidad a los empresarios", dijo, y agregó que también hay que tener en cuenta que los aumentos de tarifas y combustibles pueden "truncar este esfuerzo"



Por eso dijo que se ocupará de "tener políticas activas de control para que dejen de jugar con los precios de los productos básicos de la canasta" los empresarios irresponsables.



Sobre el final de este tema, adelantó que mañana irá a la localidad bonaerense de Moreno, donde "la gente que cobra planes pinta escuelas públicas en coordinación con la provincia de Buenos Aires y los municipios", y dijo que su objetivo es que quienes "hoy reciben un plan vuelvan al trabajo".