Fernando Alonso reveló los enormes problemas que tiene Aston Martin

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya dejó un sabor amargo para Fernando Alonso debido a los fallos técnicos de su monoplaza. El piloto asturiano tuvo que interrumpir su participación en la carrera de casa cuando la batería del AMR26 presentó inconvenientes insalvables.

Sobre este episodio, el corredor relató que "No hubo ningún aviso. El ingeniero me dijo que parara el coche y me bajara. Imagino que era el problema del ERS cuando te dicen que saltes fuera del coche" para explicar la orden recibida desde el muro.

La situación actual de la escudería británica preocupa al equipo por la falta de consistencia en los resultados. Según las palabras del propio Alonso, "Todavía no somos un coche a prueba de balas y seguimos teniendo muchos problemas" en referencia a la fragilidad mecánica que exhiben.

El futuro inmediato tampoco parece sencillo, ya que el piloto advirtió que "Creo que cambiamos algunas de las piezas que se rompieron durante la carrera, desgraciadamente. Así que quizá nos toque otra salida desde el pitlane en Austria" anticipando posibles consecuencias para la próxima cita del calendario.

A pesar de la frustración por el rendimiento deportivo, el vínculo con los seguidores fue el punto más alto de la jornada de este 15 de junio de 2026. Al finalizar la actividad, Alonso destacó la calidez de las tribunas y manifestó que "Los aficionados fueron increíbles durante todo el fin de semana. Fue una sensación muy bonita y muy emocional para mí. Quizá sea la última vez en Barcelona" cerrando así una participación marcada por la incertidumbre técnica.