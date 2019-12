Fernando Batsita convocó a los 22 jugadores que jugarán el Preolímpico de Colombia

El entrenador del seleccionado Sub 23 de Argentina, Fernando Batista, dio esta noche la lista de 22 jugadores que jugarán el torneo Preolímpico de Colombia, que clasificará a dos equipos para los Juegos de Tokio 2020.



Lanús y Banfield son los que más jugadores aportan, con tres cada uno. Cuatro juegan en el exterior y uno en la Primera Nacional, el resto de la Superliga de Primera División.



De los equipos grandes, hay dos Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro, uno de Racing Club y River Plate, e Independiente es el único que no tiene citados.



El certamen se jugará en Colombia entre el el 18 de enero y el 9 de febrero de 2020 y los dos primeros se clasificarán para los Juegos Olímpicos de Tokio.



Los 22 jugadores convocados, son los siguientes:



Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield), Juan Cozzani (Lanús) y Joaquín Blázquez (Valencia de España)



Defensores: Marcelo Herrera (San Lorenzo), Hernán de la Fuente (Vélez Sarsfield), Nehuén Pérez (Famalicao de Portugal), Leonel Mosevich (CD Nacional de Portugal), Facundo Medina (Talleres de Córdoba), Lautaro Velenti (Lanús) y Claudio Bravo (Banfield).



Mediocampistas: Fausto Vera (Argentinos Juniors), Matías Zaracho (Racing Club), Nicolás Capaldo (Boca Juniors), Tomás Belmonte (Lanús), Julián Álvarez (River Plate), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Alexis Mac Allister (Boca) y Lucas Robertone (Vélez).



Delanteros: Agustín Urzi (Banfield), Nahuel Bustos (Talleres), Adolfo Gaich (San Lorenzo) y Valentín Castellanos (New York City de Estados Unidos).