Fernando Burlando reclamó prisión para el conductor que provocó el accidente en el que estuvieron involucradas su pareja, Barby Franco, y su hija de tres años, y aseguró que el episodio pudo haber terminado en una tragedia. El abogado fue contundente al afirmar que “no mató de casualidad”.

El abogado pidió una reforma urgente del Código Penal tras ver las imágenes del choque en cadena. (Captura Instagram @burlandofernando)

El hecho ocurrió en la Ruta 3, a la altura de Cañuelas, cuando una camioneta se cruzó de frente en el carril por el que circulaba el vehículo en el que viajaban la modelo y la menor. La maniobra obligó a una frenada brusca que desencadenó un choque en cadena.

Según se reconstruyó, tras la maniobra peligrosa impactaron otros dos vehículos desde atrás, generando una secuencia de alto riesgo que pudo haber tenido consecuencias fatales.

Burlando fue categórico al describir lo ocurrido y el estado en el que quedó su familia tras el siniestro. “Están con vida de casualidad”, expresó, al remarcar la gravedad del episodio y el peligro al que estuvieron expuestas.

Además, cuestionó con dureza al conductor responsable, quien circulaba en contramano y luego se dio a la fuga. El hombre fue identificado y detenido posteriormente, lo que abrió una causa judicial por lesiones culposas.

En ese contexto, el abogado exigió una sanción ejemplar y advirtió sobre la gravedad de este tipo de conductas al volante, que pueden terminar en tragedias evitables.

El caso generó fuerte repercusión y volvió a poner el foco en la seguridad vial, especialmente en situaciones donde imprudencias extremas ponen en riesgo vidas inocentes, como ocurrió en este episodio en el que una niña quedó en medio de un hecho que, según su propio padre, pudo haber sido fatal.