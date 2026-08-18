Fernando Cerimedo, exasesor de campaña de Javier Milei, fue detenido este martes en Bolivia mientras intentaba abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires. El consultor fue interceptado en el aeropuerto internacional Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra, y quedó bajo custodia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

Cerimedo es investigado por su presunta vinculación con un ataque a balazos contra Nadia Beller, una abogada y activista boliviana que, según medios locales, habría sido su expareja.

El hecho ocurrió el lunes por la noche en un hotel de Santa Cruz. De acuerdo con la reconstrucción policial, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y estaban disfrazados como repartidores atacaron a Beller y le dispararon tres veces. La mujer fue trasladada a una clínica privada, donde permanece internada con diagnóstico reservado.

La investigación contra Cerimedo

La Policía boliviana analiza distintas hipótesis sobre el ataque y busca determinar si Cerimedo tuvo participación en el hecho. El comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó que el argentino fue detenido para establecer si existe algún vínculo con el ataque.

Antes de ser arrestado, Cerimedo negó públicamente estar relacionado con el episodio y rechazó las acusaciones a través de sus redes sociales. Por el momento, la Justicia boliviana no confirmó cargos formales en su contra.

Las cámaras de seguridad del hotel permitieron registrar a los atacantes, aunque todavía no fueron identificados todos los involucrados.

Quién es Fernando Cerimedo

Cerimedo trabajó como asesor de campaña de Javier Milei en 2023, principalmente en tareas vinculadas con comunicación digital y organización electoral. También es cofundador de La Derecha Diario y desarrolló tareas de consultoría política en distintos países de la región.

En Bolivia mantuvo vínculos con el gobierno del presidente Rodrigo Paz, mientras que anteriormente también asesoró a figuras políticas como Jair Bolsonaro.

La investigación continúa ahora en Bolivia para determinar quiénes participaron del ataque contra Beller y cuál fue, en caso de existir, el papel de Cerimedo en el episodio.