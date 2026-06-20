La Clínica Alemana de Santiago de Chile difundió este sábado el primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Fernando Gago, luego de que el entrenador argentino fuera internado de urgencia y sometido a una intervención cardíaca. El informe confirmó que el exfutbolista sufrió un infarto agudo al miocardio y que evoluciona favorablemente.

Según detalló el centro médico, Gago ingresó durante la madrugada del jueves 19 de junio con un cuadro cardíaco que obligó a una rápida intervención. Los estudios detectaron una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de un tramo arterial clave para la irrigación del corazón.

Ante esta situación, los profesionales realizaron una angioplastia con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal. El parte oficial indicó además que el entrenador presenta buen ánimo y comenzará en las próximas horas una rehabilitación cardíaca basada en la reincorporación progresiva a la actividad física.

La descompensación ocurrió mientras Gago se encontraba en Santiago de Chile, donde dirige actualmente al club Universidad de Chile. De acuerdo con medios chilenos y argentinos, el entrenador comenzó a sentir molestias en el pecho luego de una conferencia de prensa posterior a un partido de su equipo, aunque inicialmente decidió continuar con sus actividades.

Tras agravarse los síntomas, fue trasladado a un centro asistencial donde quedó internado y posteriormente fue intervenido de urgencia. Desde Universidad de Chile llevaron tranquilidad a los hinchas al informar que el técnico se encuentra estable y acompañado por el cuerpo médico de la institución.

Como consecuencia del episodio, Gago no podrá dirigir los próximos compromisos de su equipo mientras continúa con su recuperación. Su lugar será ocupado de manera interina por integrantes de su cuerpo técnico hasta recibir el alta médica definitiva.