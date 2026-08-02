Fernando Gómez, el hombre que murió mientras hacía ejercicio en Capital

La comunidad de San Juan se vio sacudida por un triste suceso ocurrido este sábado 1 de agosto de 2026. Fernando Gómez, un vecino de 47 años, murió mientras realizaba su rutina habitual de trote por las calles de Capital. El incidente se registró aproximadamente a las 10.30 en la intersección de Urquiza y Mitre, donde el hombre sufrió un desmayo y terminó tendido en el suelo.

Gómez desempeñaba tareas como conductor de la línea 124 perteneciente a la Red Tulum. Al momento de su caída, personas presentes en la zona intentaron salvarle la vida practicando técnicas de RCP mientras llegaba la ambulancia. A pesar de la rápida intervención civil, los médicos que acudieron al lugar confirmaron el deceso minutos después de su llegada.

En el lugar de los hechos se hizo presente personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y efectivos policiales para realizar las pericias correspondientes. Las autoridades recolectaron testimonios de los allegados y del médico personal de la víctima, quienes señalaron que el hombre padecía problemas cardíacos previos. Por orden judicial, los restos fueron llevados a la Morgue Judicial para completar la autopsia que definirá la causa oficial de la muerte.