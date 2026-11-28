El arquero uruguayo Fernando Muslera anunció su retiro del fútbol profesional este sábado luego de la derrota por 1 a 0 de Estudiantes de La Plata frente a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026, disputada en el Estadio Centenario de Montevideo.

A los 40 años, el guardameta confirmó que el encuentro en el mismo escenario donde debutó en Primera División marcó su despedida definitiva de las canchas.

En declaraciones brindadas a ESPN tras el partido, Muslera reconoció el dolor por la caída pero destacó el valor simbólico de cerrar su trayectoria en su país y junto a su entorno: “Mucha amargura por el resultado, pero mucha satisfacción de cómo competimos hasta incluso el partido de hoy. Me voy muy feliz. En lo personal, es un cierre de carrera espectacular más allá del resultado. Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde debuté como profesional”.

Ante la repregunta sobre si se trataba del punto final de su etapa como futbolista, ratificó: “Sí, total. Es el cierre de mi carrera. Ya lo había hablado con la directiva y ahora le agradecí uno por uno a todos los compañeros y a Sebastián (Verón)”.

En diálogo con Fox Sports, el arquero también agradeció la confianza del club platense al incorporarlo en 2025 tras su salida de Turquía: “Creo que no hay mejor cierre de carrera que este. Estudiantes me abrazó en un momento muy difícil y creyó en mí con 39 años volviendo de Turquía”. Durante su paso por el Pincha, donde además fue figura en la semifinal por penales ante Flamengo, conquistó tres títulos: el Torneo Clausura 2025, el Trofeo de Campeones 2025 y la Supercopa Argentina 2026.

Muslera cierra así una trayectoria en la que acumuló 25 títulos oficiales —24 a nivel de clubes y uno con la selección de Uruguay—, 753 partidos oficiales en clubes y 137 presencias con la Celeste.

Iniciado en Montevideo Wanderers (2004-2007) y con un paso por Nacional (2007), emigró a Europa para defender los arcos de Lazio (2007-2011), donde ganó una Copa Italia y una Supercopa de Italia, y de Galatasaray (2011-2025), club en el que disputó 536 encuentros y obtuvo 19 trofeos. Con el combinado nacional uruguayo conquistó la Copa América 2011 y integró cinco planteles mundialistas: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.