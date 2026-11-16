Feroz escándalo con Wanda Nara en su interminable pelea con la China Suárez

Wanda Nara, la China Suárez y Alex Caniggia protagonizan un nuevo capítulo en la interminable guerra mediática que sacude al espectáculo argentino. Todo estalló luego del escandaloso cruce en redes sociales donde la actriz salió con los tapones de punta tras la filtración de un video editado por parte de la empresaria, quien lejos de quedarse callada decidió redoblar la apuesta.

Durante el tenso intercambio digital entre la actual pareja de Mauro Icardi y la conductora, los insultos escalaron rápidamente hacia terrenos muy despectivos. Ambas figuras utilizaron términos sumamente agresivos como "chupar p...", "negra de m..." y "groncha", generando un clima de máxima hostilidad que no tardó en sumar nuevos actores a la disputa.

En medio de este enfrentamiento, Alex Caniggia decidió intervenir sin piedad a través de sus propias plataformas para respaldar públicamente a la China Suárez. El mediático apuntó directamente contra Wanda Nara motivado por la polémica frase atribuida a la empresaria que rezaba "aprendé a chupar pij... como yo, así te va mejor", desatando una catarata de críticas.

El hijo del exfutbolista cuestionó el origen de la popularidad de la empresaria y lanzó una fuerte advertencia al público femenino sobre sus conductas. "Si preguntan cómo se hizo famosa ya saben. Chicas no sigan este ejemplo, tengan dignidad; tienen padres, hijos, tíos, abuelos. Te desnudabas en los palcos de los boliches de última categoría", disparó sin filtros.

Lejos de frenar su embestida, el mediático profundizó sus acusaciones recordando supuestos episodios del pasado de la conductora en la noche porteña. "Manoseabas a hombres, todos transpirados, que ni siquiera conocías, y permitías que hombres desconocidos te manosearan en el palco por unos pesos", sentenció generando un enorme revuelo entre los usuarios.

Para cerrar su descargo, Caniggia cuestionó los valores de la empresaria y apuntó directamente contra el público femenino que la sigue y la defiende en redes. "¿Dignidad? Dignidad, la que nunca tuviste. No estás indicada para hablar de dignidad, algo que nunca en la vida tuviste", afirmó antes de rematar diciendo "Las que siguen a esta mina y la tienen de ejemplo en la cabeza lo que deben tener no es ni nada, es aire. Ignorantes".