Un feroz incendio generó preocupación durante la noche del sábado en Caucete, en medio de una jornada marcada por el fuerte viento Zonda que afectó a distintos puntos de San Juan y mantuvo en alerta a vecinos y organismos de emergencia.

Según la información, el siniestro se produjo alrededor de las 23.30 sobre calle La Plata, entre avenida De los Ríos y Justo Castro. Las llamas llamaron rápidamente la atención de quienes se encontraban en la zona y motivaron la intervención de Bomberos.

Dotaciones trabajaron en el lugar para controlar el foco ígneo y evitar que el fuego pudiera extenderse hacia sectores cercanos. El operativo se desarrolló durante una noche atravesada por intensas ráfagas de viento, una condición que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Por el momento, no trascendieron precisiones sobre el punto exacto donde comenzaron las llamas ni las causas que habrían desencadenado el incendio. Tampoco se informó oficialmente si como consecuencia del hecho hubo personas heridas o afectadas por el humo.

Asimismo, todavía resta conocer la magnitud de los daños materiales ocasionados por el fuego. Se espera que con el correr de las horas puedan conocerse mayores detalles sobre el operativo desplegado y las circunstancias en las que se produjo el incendio.

El episodio ocurrió en una noche particularmente complicada por la presencia del viento Zonda en la provincia, fenómeno que provocó fuertes ráfagas y obligó a extremar las precauciones ante posibles situaciones de riesgo.