Un incendio de tipo estructural afectó un depósito ubicado en la parte posterior de un domicilio en el barrio Facundo Velert, en el departamento de Pocito.

El siniestro se desató alrededor de las 16:30 de este jueves y requirió la rápida intervención del personal de Bomberos Voluntarios de Pocito. A pesar de la preocupación generada entre los vecinos de la zona, las autoridades confirmaron que la emergencia no dejó víctimas ni personas lesionadas, registrándose únicamente daños de carácter material.

Según las hipótesis preliminares manejadas por los peritos, el origen del fuego se habría debido a un cortocircuito en las instalaciones eléctricas del depósito, aunque las circunstancias precisas del episodio continúan bajo investigación.

Tras el alerta recibido, una dotación del cuerpo de bomberos se desplegó en el inmueble para iniciar las maniobras de contención e impedir la propagación del fuego hacia las habitaciones principales y las casas colindantes.

El operativo permitió sofocar las llamas por completo y neutralizar el peligro de un siniestro de mayor escala en el vecindario.

Fotos: Gentileza Bomberos Voluntarios de Pocito.