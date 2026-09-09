Charles Leclerc protagonizó un duro accidente durante el Gran Premio de Italia, disputado en el circuito de Monza. El piloto de Ferrari perdió el control de su monoplaza y terminó impactando contra las protecciones.

La violencia del choque generó preocupación inmediatamente, aunque los primeros controles médicos llevaron tranquilidad al equipo y a sus seguidores.

Leclerc no sufrió lesiones de consideración y pudo abandonar el circuito por sus propios medios. Sin embargo, el accidente dejó consecuencias para Ferrari, que ahora debe evaluar el estado del auto y la posibilidad de contar con un monoplaza competitivo para la próxima competencia.

Ferrari ya piensa en una alternativa

Ante el escenario generado en Monza, la escudería italiana comenzó a trabajar sobre un plan B para el Gran Premio de España.

La principal preocupación pasa por la disponibilidad del auto de Leclerc y por los tiempos necesarios para reparar o reconstruir las piezas que hayan quedado dañadas después del impacto.

Ferrari deberá determinar si puede recuperar el monoplaza para la siguiente fecha o si será necesario recurrir a una configuración alternativa para evitar que el accidente afecte su planificación deportiva.

El equipo también deberá administrar los componentes disponibles para evitar comprometer el resto de la temporada.

Leclerc quedó fuera de peligro

Pese a la espectacularidad del accidente, los chequeos médicos realizados después del impacto fueron favorables.

El piloto monegasco no presentó lesiones que le impidieran continuar con su actividad y la principal preocupación quedó centrada en el estado del vehículo y en la preparación para la siguiente carrera.

La situación también es seguida de cerca por Ferrari debido a la exigencia del calendario de la Fórmula 1 y a la necesidad de tener los autos listos para cada competencia.

El desafío de Ferrari en España

El Gran Premio de España será el próximo objetivo de la escudería italiana, que buscará dejar atrás el episodio ocurrido en Monza.

Para Ferrari, el desafío no será solamente recuperar el auto de Leclerc, sino también encontrar el mejor equilibrio entre rendimiento, confiabilidad y disponibilidad de piezas.

El equipo analiza todas las posibilidades mientras avanza con los trabajos posteriores al accidente.

Por ahora, Leclerc recibió el visto bueno médico, pero Ferrari ya prepara un escenario alternativo para llegar a España con todas las garantías posibles.