El Estadio de la Secretaría Nacional de Deporte en Asunción se vistió completamente de celeste y blanco para recibir el estreno de la Selección Argentina Sub 19 en el Mundial de Hockey sobre Patines 2026.

Cientos de familias, amigos y simpatizantes —con una notoria procedencia de sanjuaninos y mendocinos— transformaron las tribunas del recinto paraguayo en una verdadera fiesta popular que hizo sentir al equipo nacional como si estuviera jugando en casa.

El momento de mayor impacto emotivo se vivió durante la ceremonia protocolar previa al encuentro frente a Suiza. Al sonar las primeras estrofas del Himno Nacional Argentino, los jugadores formados en pista y los hinchas apretados contra las barandas unieron sus voces en un solo canto retumbante.

El clásico remate instrumental final fue entonado a viva voz por las tribunas, contagiando de adrenalina al plantel conducido por Esteban "Tuco" Ábalos antes del inicio del juego.

Desde muy temprano, las adyacencias del complejo deportivo se poblaron de camisetas argentinas, bombos y banderas desplegadas sobre las barandas metálicas. Los trapos colgados mostraron mensajes de aliento a los jugadores del combinado albiceleste.

Gran parte de la tribuna viajó para acompañar a los juveniles en su debut internacional.