Festejos en la Plaza 25 de Mayo: 24 detenidos por disturbios y dos por robo

La histórica victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra congregó a una multitud estimada en 30 mil personas en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo. Para controlar la seguridad en el área céntrica, la Dirección de Operaciones D-3 dispuso un despliegue extraordinario con más de 200 efectivos policiales en actividad.

Las tareas preventivas comenzaron en las primeras horas de la tarde y finalizaron a las 22:00 horas, periodo en el cual se establecieron diversos anillos de seguridad y cortes de circulación vehicular en puntos clave de concentración de hinchas.

El resultado final de los procedimientos policiales arrojó un total de 24 personas demoradas por diferentes causas. La gran mayoría de los traslados, correspondiente a 20 personas, se originó por disturbios generales en la vía pública y por consumo indebido de alcohol en espacios no autorizados. En tanto, las autoridades arrestaron a dos personas en flagrancia tras intentar robar mercadería de un comercio de grandes superficies ubicado en el sector céntrico.

En cuanto a los controles viales aplicados durante la jornada festiva, se detuvo a dos automovilistas que circulaban bajo los efectos del alcohol, lo que derivó en la retención inmediata de ambos rodados.

Respecto al balance general de la jornada de celebraciones populares, desde la D-3 manifestaron que "el operativo se desarrolló con normalidad en su mayor parte" y recalcaron que "el objetivo fue garantizar la seguridad de todos los sanjuaninos que salieron a festejar".