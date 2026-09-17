El Festi Joven 2026 podrá seguirse en vivo desde cualquier lugar a través de YouTube. La transmisión oficial comenzará este domingo 20 de septiembre a las 16 y permitirá acompañar de manera virtual la celebración que reunirá a jóvenes y familias sanjuaninas en el Parque de Mayo.

Para acceder a la transmisión será necesario ingresar al canal oficial de YouTube y seleccionar el vivo previsto para la jornada.

Música y actividades en el escenario Mayor

La transmisión estará centrada en el escenario Mayor, donde se presentarán artistas y grupos de distintos géneros musicales, entre ellos rock, pop, cuarteto, cumbia y RKT.

La grilla incluye a DJ Leo Franovich, Luz Danelutto, Mi Combo RKT, Anita Pau, A Todo Trapo, Ta' Feroz, Cuerda Floja, La Nueva Banda, Limbo Tecnorock, Pijama Party, Palo Santto y Omega.

También participarán el Ensamble de Percusión y Afro Tango, perteneciente a los talleres artísticos de la Municipalidad de la Capital, y la academia Andalucía, que ofrecerán un espectáculo con reggaetón, hip hop y otros estilos urbanos.

Premios del concurso “Señas que Unen”

Uno de los momentos previstos durante la jornada será la entrega de premios a las escuelas ganadoras del concurso “Señas que Unen”.

El certamen propuso que estudiantes secundarios aprendieran e interpretaran el Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas Argentinas, con el objetivo de promover la inclusión y la participación juvenil.

La transmisión online continuará durante toda la jornada y está previsto que finalice con el cierre del Festi Joven, alrededor de las 00 del lunes 21 de septiembre.

Sin límite de espectadores

La transmisión no tendrá límite de usuarios conectados. Como antecedente, el vivo realizado durante el Festi Joven 2025 alcanzó las 10.000 visitas.

La organización del evento involucra a distintas áreas de los ministerios de Familia y Desarrollo Humano; Turismo, Cultura y Deporte; Gobierno; Salud; la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; la Secretaría de Seguridad y Orden Público y la Municipalidad de la Capital.