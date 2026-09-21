El Parque de Mayo comenzó a llenarse de jóvenes este lunes 21 de septiembre para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la primavera con el Festi Joven 2026. Incluso antes del comienzo formal de las actividades, numerosos grupos ya se habían instalado sobre el césped con mantas y comida para compartir el tradicional picnic.

A media hora del inicio de la propuesta, el pulmón verde de Capital ya mostraba un importante movimiento. Los primeros asistentes participaron de las actividades, acompañaron las arengas de los conductores, bailaron al ritmo de la música y algunos recibieron premios, como remeras y gorras.

La celebración comenzó formalmente a las 16 y está prevista hasta la medianoche. El Festi Joven cuenta con tres espacios principales: el escenario Mayor, La Peña y el Espacio Urbano, con propuestas musicales y culturales para distintos públicos.

Además de los recitales, durante la tarde hay actividades deportivas y recreativas como vóley playa, fútbol-tenis, básquet, skate, rollers, parkour, freestyle, hip hop, concursos y karaoke.

Música hasta la medianoche

La grilla del escenario Mayor incluye, entre otros artistas, a Mi Combo RKT, Anita Pau, Ta' Feroz, Cuerda Floja, La Nueva Banda, Pijama, Palo Santto y Omega. En paralelo, La Peña reúne propuestas vinculadas al folclore y las danzas tradicionales, mientras que el Espacio Urbano concentra rap, trap, hip hop, K-pop y otras expresiones.

El festejo había sido previsto originalmente para el domingo 20 de septiembre, pero fue reprogramado debido a la alerta por viento Zonda. El cambio de fecha no modificó la grilla de artistas anunciada para esta edición.