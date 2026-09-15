El Festi Joven 2026 ya tiene definida su grilla artística para celebrar el Día de la Juventud y el Día del Estudiante en San Juan. La propuesta se realizará el 20 de septiembre en el Parque de Mayo y contará con tres escenarios, música en vivo, danza, cultura urbana y artistas de diferentes géneros.

A diferencia de ediciones anteriores, este año el evento sumará más espacios para ampliar la oferta artística. Habrá propuestas de rock, pop, folclore, cuarteto, cumbia, reggaetón, hip hop y ritmos urbanos, con actividades destinadas a jóvenes y familias.

La actividad comenzará a las 16 en los escenarios La Peña y Espacio Urbano. Una hora después, desde las 17, se pondrá en marcha el escenario Mayor, donde está previsto que los espectáculos continúen hasta cerca de la medianoche.

El escenario Mayor estará ubicado en las cercanías de la tribuna histórica del Estadio Abierto. La Peña funcionará junto al Museo de la Historia Urbana, frente al Auditorio Juan Victoria, mientras que el Espacio Urbano estará ubicado al lado del Monumento al Deporte.

Todos los artistas del escenario Mayor

Por el escenario principal pasarán DJ Leo Franovich, quien fue soporte de Bizarrap y Fer Palacio; el Ensamble de Percusión y Afro Tango; la cantante Luz Danelutto; Mi Combo RKT; Anita Pau; el instituto de danzas Andalucía; A Todo Trapo; Ta' Feroz; Cuerda Floja; La Nueva Banda; Pijama Party; Palo Santto y Omega.

La propuesta abarcará desde pop y rock hasta cumbia, cuarteto, reggaetón y música urbana. Entre los nombres con mayor trayectoria aparece Omega, la banda liderada por los hermanos Hugo y Alejandro Flores, que este año cumplió 23 años sobre los escenarios. También será parte Pijama Party, grupo de cumbia pop que lleva más de una década de actividad.

La Peña tendrá folclore, tango y danza

El segundo de los escenarios estará dedicado principalmente a la música y las danzas tradicionales. Allí estarán Caile, La Quimera, Giselle Aldeco, Celina Fernández, ADN Folk Fusión, Proyecto Tango San Juan, Surcos Malambo, Ballet Los Andes y Ballet Ikaika.

Las propuestas recorrerán el folclore cuyano y argentino, el tango, el malambo y también fusiones con géneros contemporáneos. Varios de los artistas y compañías que integran la grilla cuentan con participaciones en festivales nacionales e internacionales y representaciones de San Juan en escenarios como el Pre Cosquín.

Quiénes estarán en el Espacio Urbano

El Espacio Urbano concentrará las expresiones contemporáneas y tendrá intervenciones de VJ Mapping, Batalla de Tags y Graffittis, El Club del Juego, Crew Indestructibles 2.0, exhibiciones de Mr. Soma en el skatepark, performances de Kpop, Hip Hop, teatro físico y distintos DJ.

Además, se presentarán Ekiss, Lil Ca$h, Missile, Hip Boss junto a Sangre Noble, DJ Mae Problema, Gabz, Fondo, La Transistora y Movimiento Tren.

Ekiss, de 19 años, fusiona trap, pop y sonidos electrónicos y ya compartió escenario con Trueno y Airbag. Lil Ca$h llevará una propuesta marcada por el reggaetón clásico, mientras que Missile presentará su espectáculo de dance cover Kpop. Hip Boss y Sangre Noble tendrán un show de rap improvisado.

La música electrónica también estará representada por DJ Mae Problema y Gabz. A ellos se sumarán Fondo, banda de rock formada en 2017; La Transistora, proyecto colectivo alrededor de las canciones de Exel Bonsignore y El Toro; y Movimiento Tren, una propuesta que reúne productores, gestores y artistas de la escena musical regional.

Con tres escenarios y decenas de propuestas, el Festi Joven 2026 buscará convertir nuevamente al Parque de Mayo en uno de los principales puntos de encuentro de los sanjuaninos durante los festejos por el Día del Estudiante y de la Juventud.