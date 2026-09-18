Este domingo 20 de septiembre, el Parque de Mayo será escenario del FestiJoven 2026 por los festejos de la Primavera. Para la jornada se dispuso un operativo especial de seguridad que contará con 290 efectivos de la Policía de San Juan, quienes estarán distribuidos durante los turnos de mañana y tarde.

Quienes asistan deberán tener en cuenta una serie de restricciones antes de ingresar al predio, ya que habrá controles en los distintos puntos habilitados.

Qué se puede llevar y qué está prohibido

Entre las principales restricciones, las autoridades informaron que no estará permitido ingresar al Parque de Mayo con bebidas alcohólicas ni con elementos punzantes.

También habrá controles sobre los cubiertos. Solamente estarán permitidos aquellos que sean descartables.

De esta manera, quienes concurran no podrán llevar cuchillos ni tenedores de metal al predio.

Las medidas forman parte del operativo preventivo dispuesto para controlar los ingresos y mantener la seguridad durante las actividades previstas por el festejo de la Primavera.

Cuáles serán los accesos habilitados

Los controles de ingreso estarán distribuidos en distintos sectores del Parque de Mayo.

Uno de los puntos estará ubicado sobre avenida Libertador y Las Heras. También habrá un acceso en el sector de avenida Libertador, antes de Lawn Tennis.

A estos puntos se sumarán controles en las intersecciones de Urquiza y San Luis y de Urquiza y 25 de Mayo.

Desde la organización indicaron que el objetivo es ordenar el ingreso de quienes concurran y realizar controles preventivos durante el desarrollo de la jornada.

Un operativo con 290 policías

El dispositivo de seguridad involucrará a 290 efectivos de la Policía de San Juan, pertenecientes a distintas direcciones y dependencias policiales.

El operativo estará activo durante los turnos de mañana y tarde y tendrá como principales objetivos la prevención, el control de los accesos y el mantenimiento de la seguridad dentro y en los alrededores del predio.

Por eso, quienes tengan previsto asistir al festejo deberán contemplar las restricciones establecidas y utilizar los puntos de ingreso habilitados para evitar inconvenientes.