Este lunes 21 de septiembre, desde las 16, comenzará la transmisión en vivo del Festi Joven 2026, una de las principales propuestas para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante en San Juan. Quienes no puedan acercarse al Parque de Mayo tendrán la posibilidad de seguir los shows de manera online.

La transmisión estará centrada en el escenario Mayor, donde durante la jornada se presentarán diferentes artistas y referentes de la música que escuchan los jóvenes.

El Festi Joven reúne durante este lunes distintas propuestas destinadas a adolescentes y jóvenes, con música en vivo y diferentes espacios recreativos y deportivos.

La celebración se desarrolla en el Parque de Mayo y forma parte de las actividades organizadas por la provincia para recibir la primavera.

Seguí en vivo el Festi Joven 2026

La transmisión comenzará este lunes 21 de septiembre a partir de las 16 y permitirá seguir en directo las presentaciones previstas sobre el escenario Mayor.

De esta manera, quienes no asistan presencialmente podrán acompañar desde sus casas los distintos shows y momentos centrales del Festi Joven 2026.