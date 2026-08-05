San Juan vuelve a posicionarse en el mapa cultural internacional como sede de la vanguardia musical. Del 11 al 14 de agosto y del 20 al 22 de agosto, la provincia será el epicentro de la 4.ª edición del Festival Internacional Cuyo Contemporáneo (FICC), un evento que desde 2023 se ha consolidado como un espacio clave para la difusión, interpretación y formación en música contemporánea en el país.

Este año ofrecerá una intensa agenda que combina conciertos, clases magistrales, conferencias y actividades académicas, pensadas tanto para estudiantes y profesionales como para el público general interesado en las nuevas tendencias sonoras.

El festival reunirá artistas de Argentina, Italia, Países Bajos, Chile y Alemania, con estrenos mundiales y la primera interpretación en Latinoamérica de obras de Karlheinz Stockhausen.

Con una programación que reúne conciertos, clases magistrales, conferencias y actividades académicas, el Festival propone un encuentro entre artistas, docentes, estudiantes y público general, fortaleciendo el intercambio entre la producción local y algunas de las expresiones más relevantes de la creación musical internacional.

Por otro lado, esta edición contará con la participación de la destacada intérprete italiana Roberta Gottardi, referente mundial del repertorio para corno di bassetto y colaboradora de la Stockhausen Foundation for Music; el artista multimedia y diseñador de sonido Juan Verdaguer (Países Bajos), especialista en espacialización sonora y producción electroacústica; el Dúo Serio Ludere (Chile), integrado por Karina Fischer y Guillermo Lavado, reconocido por su labor de difusión del repertorio latinoamericano para dúo de flautas; y el Ensamble Kommas (Alemania), agrupación dedicada a la interpretación de música contemporánea que participará en la segunda etapa del festival.

El Festival ha sido seleccionado por la Ley de Mecenazgo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan. Cuenta con el patrocinio de la Fundación Banco San Juan y el apoyo de la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Filosofía Humanidades y artes, la Stockhausen Stiftung fur Musik (Alemania), la Embajada de Alemania y el Goethe Institut.

La magia del "Cosmic Pulses"

El eje central del festival será "Cosmic Pulses", una producción que se presentará los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto, a las 21 hs. en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario.

El concierto ofrecerá, por primera vez en Latinoamérica, la interpretación de las obras Cosmic Pulses y Uversa, de Karlheinz Stockhausen, uno de los compositores más influyentes del siglo XX y figura fundamental de la música electroacústica.

La propuesta reúne interpretación instrumental, proyección sonora multicanal y video en una experiencia inmersiva excepcional, protagonizada por Roberta Gottardi, en corno di bassetto, y Juan Verdaguer, responsable de la dirección musical, la proyección de sonido y el diseño audiovisual.

La entrada general a este evento es de $30.000. Habrá una promoción especial para quienes adquieran su entrada para la función del miércoles 12 podrán asistir también a la función del jueves 13 y elegir, sin cargo adicional, uno de los conciertos de la Sala Auditorium.

Programación

Primera etapa

Visiones Rituales: Concierto a cargo de docentes y estudiantes del Departamento de Música de la Universidad Nacional de San Juan. Entrada: $10.000. Martes 11/08, a las 21 hs. en Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario

Charla y clase magistral: Proyección y diseño de sonido, a cargo de Juan Verdaguer. Actividad gratuita.

Miércoles 12 y jueves 13, a las 19 hs. Sala Principal del Teatro del Bicentenario.

Cosmic Pulses: Con Roberta Gottardi y Juan Verdaguer. Entrada: $30.000.

Miércoles 12 y jueves 13, a las 21 hs. en Sala Principal – Teatro del Bicentenario

Clases magistrales: Interpretación estilística de la música de Karlheinz Stockhausen, a cargo de Marcelo González y Roberta Gottardi.

Jueves 13 a las 10 hs. y a las 15 hs. y viernes 14 a las 15 hs. Sala de Marcación del Teatro del Bicentenario.

Charla: El dúo de flautas en el repertorio latinoamericano, a cargo del Dúo Serio Ludere.

Viernes 14 a las 11 hs. Sala de Marcación del Teatro del Bicentenario.

Nueva música – Nuevo Mundo. Concierto del Dúo Serio Ludere. Viernes 14 a las 21 hs. Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Entrada: $10.000.

Segunda etapa

Ensayo abierto del Ensamble Kommas. Miércoles 20 a las 17 hs. Aula Magna del Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Entrada libre.

Concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. Viernes 21 a las 21 hs. Sala Títeres en Serio (Juan B. Justo 335 sur). Entrada libre.

Concierto Ensamble Kommas. Sábado 22 a las 20 hs. Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Entrada libre.