El Parque Sarmiento será escenario de una jornada especial dedicada al mundo de las aves. El Gobierno de San Juan anunció la realización del Festival de las Aves, una propuesta organizada desde el área de Ambiente que busca promover el conocimiento de la fauna y generar un espacio de encuentro con la naturaleza.

La actividad apunta a que grandes y chicos puedan acercarse al universo de las aves que habitan en la provincia, conocer más sobre sus características y comprender la importancia de conservar los ambientes naturales donde desarrollan su vida.

Una propuesta para acercarse a la naturaleza

El festival forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la educación ambiental y promover el contacto directo con los espacios naturales. El Parque Sarmiento, ubicado en el departamento Zonda, será el punto de encuentro para las distintas actividades previstas durante la jornada.

La iniciativa propone aprovechar el entorno natural del parque para observar las especies que forman parte de la fauna sanjuanina y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la necesidad de proteger la biodiversidad.

Las aves cumplen un papel fundamental dentro de los ecosistemas, ya que participan en procesos como la dispersión de semillas, el control de insectos y la polinización. Por eso, su observación también permite conocer cómo funcionan los ambientes naturales de la provincia.

Una jornada para toda la familia

Desde la organización buscan que el Festival de las Aves sea una actividad abierta a la comunidad, con propuestas destinadas tanto a quienes ya tienen interés en la observación de aves como a quienes quieran descubrir por primera vez esta actividad.

El encuentro también representa una oportunidad para que las familias puedan disfrutar del Parque Sarmiento desde una mirada diferente, combinando recreación, aprendizaje y contacto con el ambiente.

La propuesta se suma a las iniciativas de educación y sensibilización ambiental que buscan acercar a los sanjuaninos al patrimonio natural de la provincia y fomentar una relación más responsable con los espacios que albergan distintas especies.