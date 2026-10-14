El concurso fotográfico del Festival de las Aves ya tiene a sus ganadores. Diego Alfredo Pérez y Martín Torres se quedaron con los primeros puestos de la categoría amateur, mientras que Facundo Valdéz y Adrián Carrizo fueron distinguidos en la categoría profesional. Las diez imágenes seleccionadas se exhibirán durante la tercera edición del festival, prevista para el sábado 17 de octubre en el Parque Provincial Presidente Sarmiento, en Zonda.

Diego Alfredo Pérez, Martín Torres, Facundo Valdéz y Adrián Carrizo fueron premiados en las categorías amateur y profesional. (Gentileza)

La iniciativa invitó a fotógrafos a retratar los paisajes y la biodiversidad de esta área protegida de San Juan, con el objetivo de poner en valor su riqueza natural y promover el conocimiento de las especies que habitan el lugar.

Diego Alfredo Pérez, Martín Torres, Facundo Valdéz y Adrián Carrizo fueron premiados en las categorías amateur y profesional. (Gentileza)

En la categoría amateur, Pérez obtuvo el primer puesto y Torres alcanzó el segundo. En la profesional, Valdéz recibió el primer premio y Carrizo quedó en segundo lugar.

La entrega de reconocimientos se realizará durante la jornada del festival, que reunirá propuestas educativas, recreativas y de conservación para toda la familia.

Una jornada para conocer las aves

Las actividades comenzarán a las 8.30 con la charla teórico-práctica “Introducción a la Observación de Aves”, a cargo de integrantes del Club de Observadores de Aves San Juan (COA San Juan). Habrá una segunda edición a las 9.30.

Entre las 9 y las 11, los menores de 12 años podrán participar del concurso de pintura “El Color de las Aves”. La organización entregará los materiales y premiará las tres producciones destacadas, inspiradas en las aves autóctonas y los paisajes del parque.

En ese mismo horario se desarrollará el concurso de barriletes “Volando Alto”, destinado a menores de 14 años. La propuesta busca vincular los diseños con el mundo de las aves y disfrutar de una actividad al aire libre dentro del área protegida.

Además, durante el festival se expondrán las diez fotografías seleccionadas y habrá recorridos guiados por el humedal.

Promover el cuidado de la biodiversidad

El Festival de las Aves es impulsado por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable y busca acercar a la comunidad al conocimiento y la conservación de las aves y sus ambientes naturales.

La propuesta combina fotografía, observación de fauna y actividades artísticas para destacar el valor ecológico del Parque Presidente Sarmiento, ubicado en el departamento Zonda.

La muestra de imágenes permitirá compartir las distintas miradas sobre el área protegida y su biodiversidad, en una jornada que busca promover el disfrute responsable de los espacios naturales de la provincia.