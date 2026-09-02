San Juan se prepara para una nueva edición del Festival del Inmigrante, una propuesta que reunirá este sábado a 16 colectividades y representaciones culturales en el Parque de Mayo. El encuentro se desarrollará de 18 a 24 y buscará poner en valor las raíces, tradiciones y expresiones de las comunidades que forman parte de la sociedad sanjuanina.

Durante la jornada estarán representadas comunidades de Venezuela, Alemania, Bolivia, Perú, Brasil, Chile, Polonia, Líbano, Italia y Japón, además de distintas representaciones vinculadas a España, Valencia, Mallorca, China y Rusia.

La propuesta apunta a que las familias puedan recorrer los distintos espacios, conocer las tradiciones de cada comunidad y disfrutar de una jornada atravesada por la diversidad cultural.

Gastronomía y artesanías

Uno de los principales atractivos serán los 25 puestos gastronómicos, donde se podrán encontrar comidas típicas de las diferentes colectividades.

A esto se sumarán 22 artesanos y productores y 10 organizaciones no gubernamentales, que ofrecerán productos, artesanías y distintas propuestas a lo largo del recorrido.

Además, el público podrá visitar el Mercado Artesanal y la Feria Agroproductiva, incorporando a la celebración productos sanjuaninos y propuestas de producción local.

Música y danzas

La música y la danza tendrán un lugar central durante el festival, con una grilla artística que recorrerá diferentes expresiones culturales.

Entre las propuestas habrá flamenco español, danzas árabes, salsa y folclore, además de otros ritmos representativos de las comunidades participantes.

De esta manera, el festival buscará convertirse en un espacio de encuentro para celebrar las distintas culturas que enriquecen la identidad de San Juan.

Cómo llegar

El acceso al predio estará habilitado por dos sectores. Uno será por el costado este del Monumento al General San Martín, mientras que el otro será por Paseo de las Américas, con ingreso por calle Las Heras.

Quienes concurran en transporte público podrán utilizar diferentes recorridos de RedTulum.

Por calle San Martín circulan las líneas A, 123, 127, 162, 242 y 320. Por 25 de Mayo, las líneas 100, 101, 122, 125, 126, 140, 141 y 142.

En tanto, por Urquiza se puede acceder mediante las líneas E y 127, mientras que por Las Heras circulan las líneas E, 100, 101, 102, 122, 125, 126, 127, 140, 141, 142, 300 y 405.