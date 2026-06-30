Las vacaciones de invierno en San Juan volverán a tener un espacio dedicado al teatro y la imaginación con una nueva edición del Festival DivertiTeS – Invierno 2026, que se desarrollará del 9 al 19 de julio en el Espacio Teatral Títeres en Serio, ubicado en Juan B. Justo Sur 335, en Rivadavia.

Durante ocho jornadas, el festival reunirá el talento de elencos provenientes de San Juan, Mendoza y Tandil, con una programación pensada para las infancias, las familias y el público en general.

DivertiTeS es un festival independiente y autogestivo que, desde sus inicios, apuesta por acercar experiencias artísticas que fomenten el encuentro, la creatividad y el disfrute compartido durante el receso invernal. La propuesta va más allá de una serie de funciones, ya que busca transformar cada visita en una experiencia cultural para compartir entre grandes y chicos.

La programación incluirá espectáculos de marionetas, teatro musical, títeres y teatro de objetos, con historias y puestas en escena que invitan a la emoción, la diversión y la reflexión a través del arte.

Entradas y promociones

La entrada individual tendrá un valor de $15.000, mientras que quienes compren de manera anticipada a través de la modalidad online podrán acceder a una promoción de dos entradas por $20.000, lo que representa un ahorro de $10.000.

La organización recordó que cada espectador, a partir de los 3 años de edad, deberá contar con su entrada para ingresar a las funciones.

Cómo conseguir las entradas

Los tickets ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de venta online y también se puede solicitar información por WhatsApp al 264 671-3255 o mediante la cuenta de Instagram @espacio.teatral.tes.

Con una propuesta que combina teatro, música, títeres y marionetas, el Festival DivertiTeS volverá a convertirse en una de las principales alternativas culturales para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno en San Juan.

Cronograma

¿Dónde está Borondongo? (Mendoza)

Teatro de marionetas de hilo.

Funciones:

Jueves 9 de julio – 18 hs

Viernes 10 de julio – 18 hs

Sábado 11 de julio – 18 hs

Una tierna y divertida historia donde la misteriosa desaparición de Borondongo desencadena una aventura llena de humor, canciones y personajes entrañables.

La verdadera historia de Caperucita y el Lobo (San Juan)

Comedia musical del elenco Stars

Funciones:

Domingo 12 de julio – 18 hs

Domingo 19 de julio – 18 hs

Una divertida adaptación musical del clásico cuento infantil que invita a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza.

Chafa y la Oveja Indomable (Tandil, Buenos Aires)

Teatro de títeres y objetos.

Funciones:

Jueves 16 de julio – 18 hs

Viernes 17 de julio – 18 hs

Sábado 18 de julio – 18 hs

La historia de CHAFA, un conejo violeta soñador, que se prepara para una importante carrera mientras conoce a una oveja muy especial.