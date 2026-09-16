El Espacio Franklin busca volver a abrir sus puertas después del robo que sufrió a fines de agosto y que dejó a la sala sin parte del equipamiento indispensable para realizar funciones. Para reunir fondos y poder reponer lo perdido, artistas y trabajadores organizaron el festival solidario “48 horas por el Espacio Franklin”, que se desarrollará este sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

Marcelo Olivero, integrante del Espacio Franklin, contó a DIARIO HUARPE que la propuesta tendrá dos jornadas con actividades culturales y recreativas, pensadas no solo para recaudar dinero, sino también para volver a reunir a la comunidad alrededor de la sala. El sábado, desde las 20, habrá intervenciones escénicas, música, arte circense, números de comedia, teatro e improvisación.

La comunidad del Franklin se sumó a las tareas de limpieza y reorganización.

Entre las presentaciones previstas estarán fragmentos de Nauseamundos y Todos queremos ser Cassandra, además de los shows musicales de Moi y Bienaventura Sol. También participará el grupo Alto Voltaje y la conducción estará a cargo de Chechita, un personaje clown.

Durante toda la jornada funcionará además una cantina con comidas y bebidas, cuya recaudación también estará destinada a colaborar con la recuperación del espacio.

El domingo 20, desde las 16, la propuesta será más distendida y familiar. La actividad central será un “bingo con chocolate”, con premios donados por emprendedores, artistas y empresas locales. También habrá intervenciones escénicas y la conducción estará a cargo de Muñeco.

Las entradas tendrán un valor de $10.000 por una jornada o $15.000 para quienes quieran participar de los dos días. En el caso del domingo, el valor de la entrada incluirá un cartón para el bingo. Los adicionales costarán $5.000 cada uno.

Las reservas pueden realizarse al 264 531-9080, mientras que quienes no puedan asistir pero quieran colaborar podrán realizar un aporte solidario al alias todosporelfranklin.

El festival se realizará en la sede del Espacio Franklin

Después de varias semanas de trabajo comunitario, el espacio logró avanzar con algunas tareas de recuperación. Según comentó Marcelo, este martes iniciaron los trabajos de limpieza, reparaciones y mejoras de seguridad, aunque todavía no consiguieron reponer los elementos de mayor valor.

“La gente donó cuando ocurrió el robo y con eso hemos podido avanzar un poquito con las medidas de seguridad para tratar de que el espacio sea seguro para desarrollar las actividades. Pero para abrir definitivamente el local, dependemos de esta actividad del fin de semana para poder adquirir los equipos”, explicó referente.

Hasta el momento, los aportes recibidos permitieron comprar reflectores para reforzar la iluminación exterior, reponer algunos vidrios y adquirir artículos de limpieza. Sin embargo, todavía resta recuperar las consolas de sonido y luces y los parlantes necesarios para que puedan volver a realizar funciones con normalidad.

La comunidad artística se unió para recuperar la sala

Además de la recaudación, integrantes de la comunidad artística comenzaron a trabajar directamente en la recuperación del lugar. Durante los últimos días realizaron una “Minga”, una jornada colectiva dedicada a ordenar, limpiar y reorganizar la sala.

“Han venido muchos compañeros artistas y también espectadores de teatro. Realmente ha sido bastante fructífero. Se han juntado muchas manos para hacer andar la sala”, destacó Marcelo.

Artistas y trabajadores buscan poner nuevamente en marcha el Espacio Franklin.

La expectativa ahora está puesta en el festival del fin de semana. La recaudación será clave para intentar recuperar los equipos que faltan y dar un paso más hacia la reapertura de uno de los espacios independientes de la escena cultural sanjuanina.