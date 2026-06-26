Fideos cremosos con calabaza, la receta express para combatir el frío

Los platos calientes se transforman en el principal refugio culinario durante la época invernal. Una opción para resolver la cena de forma rápida es la propuesta de Jimena Gómez, la creadora salteña de cocina de @made_in_casa, quien confiesa que con ella salvó más de una vez la cena. Esta alternativa rinde para 4 porciones y utiliza fideos de sopa, específicamente 500 g de dedalitos, cocinados bajo una técnica similar a la de un arroz.

El proceso comienza en una olla a fuego medio con un chorrito de aceite, donde se colocan los fideos y se remueven para que se tuesten apenas. Luego se incorporan 150 g de calabaza rallada bien finita y se agrega agua caliente o caldo hasta cubrir 2 cm por encima de los fideos, junto con un poco de sal. La cocción continúa a fuego bajo con la cacerola tapada hasta que falten 2 minutos para el punto estipulado en el envase.

En la última etapa se integran los componentes lácteos que aportan la textura final. Se añaden 2 cucharadas bien colmadas de queso crema, 100 g de queso cremoso o muzzarella y 50 g de queso sardo rallado o el que se tenga disponible, además de sal y pimienta a gusto. Los ingredientes se remueven para que se fundan mientras la pasta termina de cocinarse, logrando una preparación abundante y cremosa ideal para paliar las bajas temperaturas.