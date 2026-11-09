Con las expectativas al máximo y una masiva concurrencia que comenzó a ocupar las 107 hectáreas habilitadas, se abrieron las puertas de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para dar inicio a una multitudinaria vigilia en la ciudad de Córdoba.

El predio ubicado en la zona sur recibe a fieles y peregrinos procedentes de distintos puntos de la Argentina y países vecinos, quienes se preparan para vivir una noche histórica a la espera de la Santa Misa que el papa León XIV oficiará este martes desde las 10 de la mañana.

El encuentro representa un acontecimiento sin precedentes para la provincia y el país, que no albergaban una visita papal desde el paso histórico de Juan Pablo II en 1987.

El Sumo Pontífice llegará a Córdoba tras cumplir con su agenda oficial en Uruguay y Buenos Aires, un arribo que mantiene en vilo a una multitud deseosa de escuchar su mensaje de unidad y esperanza.

Rubén, un peregrino llegado especialmente desde Catamarca, resumió el sentimiento colectivo al señalar: "Ver al Papa significa una emoción profunda; deseo de todo corazón que su visita traiga la unión, la paz y la esperanza que todos los argentinos necesitamos", a la vez que destacó el excelente nivel logístico y la cálida recepción de los cordobeses.

En la misma línea, Erica, una peregrina salteña que viajó junto a un grupo de amigas, elogió la contundencia de los discursos previos del Pontífice: "Me parece valioso que como autoridad pontificia no tenga reparos en expresar una realidad que muchos vemos pero que a menudo callamos. Resulta oportuno que una figura de su magnitud nos llame a la reflexión, pues sus palabras no buscan destruir, sino edificar".

Por su parte, Verónica, arribada recientemente desde Rosario, remarcó la hospitalidad local y enfatizó: "León XIV trajo un mensaje de paz, amor y unión. Esa es su misión, y el desafío para nosotros es tratar de imitarlo". En tanto, Jazmín, una joven devota cordobesa, valoró el contenido social de las palabras papales: "Nos recuerdan que debemos estar a disposición de las personas más vulnerables, no olvidarlas y ponernos a su servicio. En el contexto actual del país, esto resulta sumamente oportuno".

Para garantizar el orden, la comodidad y la seguridad de los cientos de miles de asistentes, el predio fue estructurado en 58 cuadrantes diseñados para optimizar el flujo de ingreso, permanencia y salida.

Cada sector cuenta con pantallas LED gigantes para no perder detalle de las alternativas y con un puesto sanitario propio. Asimismo, la gran velada de espera cuenta con una nutrida propuesta artística y espiritual que incluye espectáculos musicales en el escenario principal con las actuaciones de Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q’ Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, acompañados por artistas como Ignacio Sagala, Trinidad, Toco Para Dios, Cuatro Rumbos y el Grupo de Baile BAfolse.

La agenda se completa con espacios de escucha pastoral y sacerdotes, religiosas y religiosos disponibles para administrar el sacramento de la reconciliación.

Para quienes no pudieron trasladarse al predio sur, el Gobierno de Córdoba dispuso una cobertura multimedia oficial que transmite en vivo todas las alternativas de la vigilia por YouTube.