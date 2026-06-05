La Municipalidad de Rawson diagramó una atractiva y completa agenda de actividades para que los vecinos del departamento y los visitantes de toda la provincia disfruten este sábado 6 y domingo 7 de junio. La propuesta, que tiene entrada completamente libre y gratuita, fusiona la producción local, el entretenimiento familiar, las capacitaciones y la cultura en diferentes puntos estratégicos de la comuna.

Sábado de ahorro, oficios y pasión futbolera

Las actividades comenzarán el sábado por la mañana, de 8 a 13 horas, con una nueva edición del programa Rawson Rinde Más en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas (Progreso 668 Oeste). Allí se podrán adquirir productos frescos de la canasta familiar directos del productor. Además, el espacio contará con shows artísticos y sorteos especiales para aquellos que asistan vestidos o caracterizados como hinchas de la Selección Argentina.

La fiebre mundialista estará presente en Rawson.

Por la tarde, la acción se trasladará a la Plaza Centenario de Villa Krause. De 16 a 19 horas se desarrollará la Expo Oficios, donde se expondrán los trabajos de los alumnos de la Red de Oficios Municipal y se abrirán las preinscripciones para los cursos de julio (electricidad, pastelería, peluquería, entre otros).

En paralelo, de 16 a 21 horas en la misma plaza, llegará el Fan Fest Comprá en Rawson. Esta iniciativa busca potenciar el comercio local premiando a los compradores con cupones para participar de juegos como fútbol tenis, penales y metegol. Entre los premios se destacan camisetas, órdenes de compra y el sorteo de una moto eléctrica 0 kilómetro.

Domingo dulce en el Predio José Dolores

El broche de oro del fin de semana tendrá lugar el domingo, de 11 a 18 horas, con la esperada Fiesta del Chocolate en el Predio Gaucho José Dolores. El evento contará con un patio gastronómico, paseo de emprendedores y un concurso para elegir el mejor chocolate del departamento.

La jornada dominical estará acompañada por una gran grilla de espectáculos artísticos sobre el escenario, con las actuaciones de las academias Vida y Tradición, Almas Medaneras, Ole Flamenco y Los Huarpes, junto a los shows en vivo de La Reina, César Bueno, Patricia Vizcaíno, Alokados y Noelia Riveros, consolidando una propuesta ideal para vivir en familia.