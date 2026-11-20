La organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026 puso en marcha un esquema especial de circulación vial en las inmediaciones del Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

El dispositivo tiene como finalidad agilizar el arribo de los miles de asistentes durante este viernes, sábado y domingo, evitando embotellamientos sobre la Ruta Nacional 40. Además, el operativo busca garantizar corredores despejados para el desplazamiento seguro de los peatones y el paso rápido de los vehículos de emergencia.

Para evitar demoras en los ingresos, las autoridades dividieron la llegada del público en tres sectores claramente diferenciados según el medio de transporte utilizado. También se estableció un corte total al tránsito vehicular sobre el lateral este de la Ruta 40, en el tramo comprendido entre las calles 6 y 7. A continuación, el detalle de cómo funciona cada puerta de acceso al complejo deportivo:

Puerta A (Colectora Este de Ruta 40): Es el ingreso exclusivo para los peatones y para los pasajeros que arriben en los colectivos gratuitos de la RedTulum. Las unidades del transporte público estacionarán del lado oeste y el público deberá cruzar por calle 7 hacia el portón principal.

Puerta B (Calle 7): Es uno de los dos ingresos habilitados para el público que asista en vehículos particulares. Permite el acceso directo hacia los sectores internos destinados al aparcamiento dentro del complejo.

Puerta C (Calle General Acha): Funciona como la segunda alternativa de entrada para automóviles particulares. Quienes lleguen desde calle Mendoza hacia el este pueden utilizar las calles 6 y 7 para conectar con este sector.

Taxis, remises y aplicaciones: Los vehículos de alquiler deberán circular por Ruta 40 hacia el sur hasta la bajada de calle 8, retomar por la colectora este hacia calle 7 y detenerse en la dársena de ascenso y descenso antes de la zona peatonal.

En cuanto a la capacidad de guarda, el complejo dispone de entre 4.000 y 5.000 lugares de estacionamiento oficial que se irán ocupando por estricto orden de llegada hasta agotar el cupo disponible. Una vez completado el espacio interno, los automovilistas serán derivados por los agentes de tránsito hacia zonas externas habilitadas en las adyacencias.

Desde el Ministerio de Gobierno recomendaron asistir temprano, ya que las puertas del predio abren a las 19:00 y en las tres boleterías de acceso habrá venta presencial de entradas remanentes.