El Ministerio de Gobierno confirmó el operativo especial de transporte gratuito para facilitar el traslado de los sanjuaninos hacia el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. Durante este viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, un total de 100 colectivos de la RedTulum conectarán distintos puntos de la provincia directamente con Pocito. Para utilizar este beneficio no es necesario contar con saldo ni apoyar la tarjeta SUBE al subir a las unidades identificadas.

El servicio funcionará con un esquema de frecuencias constantes para evitar demoras tanto en el ingreso como en la desconcentración del público. Los recorridos de ida hacia el complejo deportivo estarán activos entre las 18:00 y las 22:00 en cada una de las tres jornadas festivas. Por su parte, los viajes de regreso desde el predio hacia los diferentes departamentos comenzarán a operar a partir de las 19:00 y se mantendrán vigentes hasta el cierre total de la programación nocturna.

Para ordenar la circulación y agilizar el ascenso de los pasajeros, las autoridades dividieron las 23 cabeceras de salida en cuatro corredores diferenciados por colores. A continuación, el detalle completo de los puntos de partida habilitados en cada departamento:

Línea Magenta (Capital y Rivadavia)

Capital: Estación Córdoba.

Rivadavia: Parque de Rivadavia.

Rivadavia: Intersección de calles Cipolletti y Benavídez.

Rivadavia: La Bebida, sobre calle Comercio.

Rivadavia: La Bebida, sobre calle Yornet.

Rivadavia: Marquesado, en el Parador del Ciclista.

Línea Verde (Chimbas y Albardón)

Chimbas: Plaza departamental de Chimbas.

Chimbas: Parque de Chimbas.

Albardón: Plaza departamental de Albardón.

Línea Cian (Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio)

Santa Lucía: Plaza departamental de Santa Lucía.

Santa Lucía: Plaza de Alto de Sierra.

Santa Lucía: Intersección de calles Colón y San Lorenzo.

Caucete: Terminal de Ómnibus de Caucete.

Caucete: Plaza departamental de Caucete.

9 de Julio: Plaza departamental de 9 de Julio.

9 de Julio: Localidad de Las Chacritas.

Línea Amarilla (Rawson, Pocito y Sarmiento)

Rawson: Plaza de Villa Krause.

Rawson: Intersección de calles San Miguel y República del Líbano.

Pocito: Plaza departamental de Pocito.

Pocito: Localidad de Carpintería.

Pocito: Localidad de La Rinconada.

Sarmiento: Plaza de Media Agua.

Sarmiento: Localidad de Los Berros.

Desde la organización recomendaron a los asistentes identificar con antelación el color correspondiente a su zona para abordar la unidad correcta a la salida del espectáculo. Todos los colectivos llegarán hasta un sector específico del predio en Pocito, diseñado para garantizar un descenso seguro y cercano a los portones principales de ingreso a la feria temática y a los distintos escenarios.