Los nombres de aquellos maestros que dejaron una marca, los recuerdos de las aulas y los agradecimientos por enseñanzas que perduran en el tiempo se convirtieron en protagonistas de una propuesta de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Durante la segunda noche de feria, los visitantes transformaron el stand del Ministerio de Educación en un espacio de homenaje a los docentes que marcaron sus vidas.

La iniciativa, denominada "La huella de nuestros maestros", invitó a niños, jóvenes y adultos a recordar a esas personas que hicieron de la escuela una etapa inolvidable. Para participar, cada visitante escribió el nombre de su maestro o maestra especial en las últimas páginas del Pasaporte del Tiempo, despegó el adhesivo y lo colocó en las paredes del espacio.

Con el paso de las horas, las dedicatorias comenzaron a multiplicarse y cubrieron buena parte de las paredes. Algunos eligieron recordar a docentes que los acompañaron durante su infancia, mientras que otros dejaron mensajes de agradecimiento a quienes los inspiraron a seguir una vocación o elegir una profesión.

La propuesta también permitió recuperar historias personales y reconocer el impacto que puede tener un docente más allá del aula. En muchos casos, una enseñanza, una palabra de aliento o un gesto permanece en la memoria incluso después de muchos años.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó el sentido de la actividad y la importancia de reconocer a quienes acompañan las trayectorias escolares. "Los maestros ocupan un lugar muy importante en la vida de cada persona. Muchas veces, una palabra, una enseñanza o un gesto de un docente nos acompaña para siempre y hasta puede marcar el camino que elegimos", expresó.

En ese sentido, explicó que la propuesta buscó generar un espacio para que los visitantes pudieran expresar ese reconocimiento: "Por eso quisimos que quienes visiten el stand tengan la oportunidad de recordar y homenajear a esos maestros que dejaron una huella en sus vidas".

Tecnología, historia y educación en un mismo espacio

Bajo el concepto "Educación que deja huella", el stand del Ministerio de Educación propone un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de la enseñanza en San Juan. A través de recursos audiovisuales, tecnología y experiencias participativas, el espacio conecta el legado de Domingo Faustino Sarmiento con las políticas actuales de alfabetización, las aulas digitales y los desafíos educativos.

Uno de los atractivos es la presencia de un actor que interpreta a Domingo Faustino Sarmiento. En una puesta que simula un viaje en el tiempo, el prócer interactúa con los visitantes y los sorprende con preguntas sobre San Juan, la escuela y los avances tecnológicos.

Además, el espacio cuenta con dos robots, uno humanoide y otro cuadrúpedo, que despiertan la curiosidad de grandes y chicos y se convirtieron en algunas de las atracciones más llamativas de la propuesta educativa.

De esta manera, el stand combina tecnología e historia con una iniciativa que puso en primer plano algo mucho más cercano a los visitantes: el recuerdo de esos maestros que, con sus enseñanzas, dejaron una marca que todavía permanece.