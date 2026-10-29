La Fiesta Nacional del Sol 2026 comienza a generar expectativas en San Juan, especialmente por la venta de entradas para los espectáculos musicales. A menos de un mes del evento, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, reveló que uno de los sectores del Estadio del Bicentenario podría haber agotado sus localidades para la primera noche.

"La venta de entradas también viene muy bien. Me dijeron que ya no quedaban en plateas bajas para lo que era la primera noche", expresó Romero en declaraciones a la prensa.

Según el cronograma, Turf y Tan Biónica serán los encargados de presentarse durante la jornada inaugural. El ministro destacó la buena respuesta del público y señaló que la platea oeste baja sería uno de los sectores con mayor demanda

Otro de los puntos destacados por Romero fue la recepción que tuvo la propuesta musical entre los sanjuaninos. El funcionario consideró que la selección de artistas permite llegar a distintos públicos y resaltó la respuesta positiva a la programación. "Hemos tenido muy buena recepción por parte de la gente con el tema de la grilla. Es una grilla potente", manifestó.

En relación con la contratación de los músicos, explicó que la participación de figuras nacionales fue posible gracias a un esquema de financiamiento que contempla aportes del sector privado y los ingresos provenientes de la venta de entradas.

Los espectáculos principales están previstos del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario, con una programación que incluirá a Tan Biónica, Turf, Andrés Calamaro, Diego Torres, Ángela Leiva, Desakta2 y La Pepa Brizuela.

De esta manera, la expectativa se concentra en las próximas novedades de la grilla artística y en la evolución de la venta de entradas para las distintas jornadas.