La selección de Egipto regresó a su país luego de la eliminación ante Argentina en los octavos de final del Mundial y recibió un multitudinario reconocimiento por parte de sus hinchas.

Miles de personas acompañaron el recorrido del plantel por las calles y recibieron al equipo con banderas, cánticos y muestras de apoyo. El regreso estuvo marcado por la expectativa generada por la actuación de los Faraones durante la Copa del Mundo.

El plantel arribó durante la mañana del viernes a la ciudad de Nueva Al Alamein, donde una gran cantidad de fanáticos esperaba al equipo tras su llegada desde Estados Unidos.

En medio del recibimiento, algunos hinchas realizaron gestos de reclamo vinculados a las denuncias realizadas por el entrenador Hossam Hassan durante el partido ante Argentina. Sin embargo, la Federación Egipcia de Fútbol centró su presentación ante la FIFA en cuestionamientos al arbitraje y al uso del VAR.

La EFA solicitó una investigación sobre las decisiones tomadas durante el encuentro y expresó sus dudas sobre algunas jugadas que, según su comunicado, tuvieron influencia en el desarrollo del partido.

Mientras tanto, Mohamed Salah eligió mantener una postura alejada de la polémica y se expresó en sus redes sociales con un mensaje dirigido a los hinchas egipcios. "Sé que todavía están decepcionados, pero les prometo que haré todo lo que esté en mi poder para garantizar que esto sea un nuevo comienzo para el fútbol egipcio en la escena internacional", escribió el capitán.

Además, el delantero agregó: "Clasificar al Mundial no será suficiente, y participar tampoco lo será. Este equipo merece su confianza".

Salah, referente de Egipto y figura del Liverpool, evitó realizar críticas contra Argentina y el arbitraje luego de la eliminación y aseguró que el objetivo será continuar trabajando para que el fútbol egipcio avance en los próximos desafíos.