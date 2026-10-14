Fiesta Millennial prepara una Halloween Party con música y disfraces

Fiesta Millennial tendrá una edición especial de Halloween el próximo sábado 24 de octubre en San Juan. Organizada por la productora Raparty, la celebración comenzará a las 23 y combinará música de los años 90 y 2000, disfraces y una ambientación inspirada en el terror y la cultura pop. El lugar del encuentro será secreto y se comunicará a través de los canales habilitados por la organización.

La propuesta busca diferenciarse del formato tradicional de los boliches con una experiencia que combina clásicos musicales, una puesta estética temática y un espacio pensado para compartir entre amigos. La consigna invita a los asistentes a sumarse con disfraces inspirados en personajes icónicos del cine y la cultura popular.

En esta edición habrá un Millennial Set de DJ y la participación de Nivel X, que aportará rock y canciones vinculadas a distintas generaciones. La música será uno de los ejes de la noche, junto con la ambientación y la posibilidad de participar de una celebración que apuesta por una identidad propia.

Uno de los aspectos distintivos será la ubicación secreta. En lugar de anunciar públicamente el espacio, la organización comunicará el lugar a las personas que adquieran sus entradas mediante los canales habilitados. El misterio forma parte del concepto de esta edición especial.

Dónde comprar las entradas

Las entradas anticipadas están disponibles en Merlina Indumentaria, ubicada en la Galería Central, local 15, y en Disink, en la esquina de calle 11 y David Chávez, en Pocito.

También se pueden adquirir mediante un mensaje directo a la cuenta de Instagram @millennialfest.sj, con transferencia al alias FM.entradas. Según informó la organización, quienes realicen la compra por esta vía quedarán registrados automáticamente en la lista con los datos del comprador.

La Fiesta Millennial Halloween Party se realizará el sábado 24 de octubre desde las 23, con lugar a confirmar para los asistentes. La organización propone una noche que combina música, disfraces y una estética alternativa, con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente para quienes buscan celebrar Halloween.