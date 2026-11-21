Mientras miles de sanjuaninos recorren los stands, disfrutan de la gastronomía y esperan los recitales de la Fiesta Nacional del Sol 2026, hay trabajadores que cumplen una tarea fundamental para que cada jornada se desarrolle en buenas condiciones: mantener limpio y ordenado todo el predio. Durante una recorrida de GRUPO HUARPE, dos empleados de Lean Servicios contaron cómo es el trabajo que realizan mientras el público disfruta de la celebración más importante de la provincia.

Gabriela, una de las trabajadoras del operativo de limpieza, explicó que la tarea viene desarrollándose con tranquilidad y destacó especialmente la colaboración de los visitantes. “La gente nos ayuda bastante, colaboran mucho”, contó al describir cómo es el comportamiento del público durante las primeras horas de la fiesta.

La empleada también señaló que existe un equipo destinado específicamente a la separación de residuos, con personal organizado en distintos turnos. “Hay un personal aparte para separación de residuos. Hay grupos en la mañana y en la tarde”, detalló. Además, explicó que las tareas continúan incluso después de que finalizan las actividades y se retira el público.

Ramiro, otro de los empleados, también compartió su experiencia y contó que este es el segundo año consecutivo que participa del operativo de limpieza de la Fiesta Nacional del Sol. En esta edición, su jornada comenzó a las 14 y se extiende hasta que cierran los stands y las personas abandonan el predio.

“Tenemos que seguir hasta que cierren todos los stands, hasta que la gente se vaya, para que podamos limpiar y mantener todo el orden posible”, explicó. El objetivo es dejar cada sector en las mejores condiciones para que, al día siguiente, los visitantes puedan volver a disfrutar de las distintas propuestas.

Uno de los aspectos que Ramiro destacó fue la respuesta del público frente a la separación de residuos. Según explicó, cada vez hay más visitantes que toman conciencia de la importancia del reciclaje y colaboran con la clasificación de los desechos. “Hay mucha gente que es consciente del reciclaje. Tratamos de que puedan separar los residuos y la gente ayuda”, señaló.

De esta manera, mientras la Fiesta Nacional del Sol despliega sus espectáculos y convoca a miles de personas, detrás de cada jornada hay equipos que trabajan para sostener el orden y la limpieza. Una tarea que muchas veces pasa inadvertida para quienes recorren el predio, pero que resulta indispensable para que la celebración pueda continuar durante las siguientes noches.