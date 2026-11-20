Quienes todavía no tengan sus tickets para la Fiesta Nacional del Sol 2026 podrán adquirirlos durante el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el predio del Estadio del Bicentenario. Sin embargo, durante las primeras horas de este viernes habrá una disponibilidad limitada de boleterías y la venta presencial estará concentrada en el acceso principal.

Según informaron desde el predio, la boletería ubicada sobre el lateral este de la Ruta 40 será la única habilitada hasta la apertura de las puertas de la feria. Además, indicaron que la venta presencial en ese punto comenzaría después del mediodía, por lo que recomendaron consultar previamente la disponibilidad a través de la plataforma Ticketek.

En esta primera instancia, la boletería venderá principalmente entradas para ingresar a la feria. También podrían conseguirse algunos tickets remanentes para los espectáculos previstos para el sábado y el domingo, aunque la disponibilidad dependerá de los lugares que todavía queden disponibles.

Una vez que comience la actividad y se habiliten los accesos al predio, se pondrán en funcionamiento las otras dos boleterías: una ubicada sobre calle 7 y otra sobre calle General Acha. De esta manera, quedarán operativos los tres puntos de venta previstos para el evento.

De acuerdo con la información oficial, las boleterías A, B y C funcionarán durante el 20, 21 y 22 de noviembre, entre las 9 y las 2 de la madrugada. Allí se podrán realizar pagos en efectivo, tarjetas de crédito y débito y billeteras virtuales.

Por otra parte, la venta online continuará disponible mediante Ticketek durante las tres jornadas y hasta la finalización de cada día. Esta alternativa permitirá verificar qué sectores y espectáculos todavía cuentan con entradas disponibles antes de acercarse al predio.

La Fiesta Nacional del Sol se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario, con una programación que combina espectáculos musicales, feria y distintas propuestas culturales.