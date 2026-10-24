Fiesta Nacional del Sol 2026 en San Juan cuándo es, artistas, entradas y precios

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Sol 2026 ya comenzó. San Juan tendrá tres jornadas de espectáculos nacionales, con una grilla que combinará rock, pop, cuarteto y música tropical. La celebración se desarrollará bajo la temática «Parque Triásico» y reunirá propuestas musicales, culturales y de entretenimiento.

Uno de los principales atractivos será la programación del Estadio del Bicentenario, que tendrá artistas de amplia trayectoria y convocatoria. La contratación de los músicos se concretará con aportes de sponsors privados y la recaudación por la venta de entradas, según la información difundida sobre la organización.

Qué artistas estarán en la Fiesta Nacional del Sol 2026

La grilla de artistas nacionales estará distribuida en tres noches, con propuestas para distintos públicos.

El viernes 20 de noviembre, la apertura tendrá como protagonistas a Turf y Tan Biónica. La jornada estará dedicada al rock nacional y tendrá entre sus principales atractivos a la banda liderada por Chano Moreno Charpentier.

El sábado 21 de noviembre será el turno de Diego Torres y Andrés Calamaro. Ambos músicos llegarán al escenario sanjuanino con repertorios que recorren diferentes etapas de la música argentina, entre el pop latino y el rock.

El domingo 22 de noviembre, la última jornada tendrá una propuesta centrada en el cuarteto y la música popular. La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2 serán los encargados de cerrar la programación de espectáculos nacionales.

Cuánto cuestan las entradas para la Fiesta Nacional del Sol

La venta anticipada de entradas comienza este sábado 24 de octubre, a las 12, a través de la plataforma Ticketek. Los precios promocionales estarán vigentes hasta el 5 de noviembre inclusive.

Los valores anunciados para esta primera etapa son:

Tribunas populares Norte y Sur: $15.000.

Campo de pie, sectores Norte y Sur: $25.000.

Platea alta: $35.000.

Platea baja: $45.000.

Acceso a la Feria y al espectáculo del Velódromo: $5.000.

La compra podrá realizarse en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan. El límite será de cinco entradas por persona.

A partir del 6 de noviembre también se habilitará la venta presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 9 a 19, hasta el 19 de noviembre.

Desde esa fecha, las entradas para las tribunas populares costarán $20.000 y las de campo de pie, $30.000. Las plateas altas se mantendrán en $35.000, las bajas en $45.000 y el acceso a la Feria y al Velódromo continuará en $5.000. La venta online seguirá habilitada hasta la finalización de cada jornada.

Qué beneficios habrá para jubilados y personas con discapacidad

La organización anunció un cupo de 1.000 entradas gratuitas por jornada para jubilados. El beneficio incluye el acceso a la Feria, al Velódromo y a las tribunas populares del Estadio del Bicentenario.

Los tickets podrán retirarse desde el 6 de noviembre en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 10 a 20. Una vez agotado el cupo gratuito, los jubilados podrán adquirir entradas para las tribunas populares con un 50% de descuento, mediante la presentación de la acreditación correspondiente.

En materia de accesibilidad, habrá 84 espacios en el Velódromo y 24 en el Estadio para personas que utilizan silla de ruedas. Para acceder a estos lugares, será necesario retirar las entradas en las boleterías del Teatro del Bicentenario y presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al Velódromo con la documentación correspondiente.

Los menores de seis años podrán entrar gratis, acompañados por un adulto responsable, a la Feria, al Velódromo, a las tribunas populares y al campo del Estadio. En las plateas altas y bajas, todas las edades deberán abonar entrada.

Dónde se realizará la Fiesta Nacional del Sol 2026

La Fiesta Nacional del Sol se desarrollará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre en San Juan. Los espectáculos nacionales tendrán como escenario el Estadio del Bicentenario, mientras que la programación también incluirá actividades en la Feria y el Velódromo.

La edición tendrá como eje temático el «Parque Triásico», una propuesta vinculada con la identidad y el patrimonio paleontológico de la provincia. Con tres noches de música y actividades complementarias, el evento buscará convocar tanto a residentes sanjuaninos como a visitantes de otras provincias.

La combinación de artistas nacionales, actividades culturales y propuestas de entretenimiento volverá a ubicar a la Fiesta Nacional del Sol entre los principales acontecimientos turísticos y culturales del calendario sanjuanino.