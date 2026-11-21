La segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá como protagonistas a dos figuras de la música argentina: Andrés Calamaro y Diego Torres. Para quienes planean asistir este sábado 21 de noviembre al Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, ya están definidos los horarios previstos para los principales recitales.

Andrés Calamaro será el primero en subir al escenario principal, con su presentación programada para las 22:30. Más tarde, la programación tendrá una pausa para uno de los momentos centrales de la noche: la elección de la Emprendedora del Sol, prevista para alrededor de las 23.

Una vez finalizada esa instancia, llegará el turno de Diego Torres, quien tendrá a su cargo el cierre de los espectáculos nacionales de esta segunda jornada.

A qué hora abren las puertas y comienzan los shows

El cronograma general establece que las puertas del predio abrirán a las 20:30. A partir de las 21:30 comenzarán las presentaciones de los artistas sanjuaninos, mientras que los recitales nacionales están previstos desde las 22:30.

De acuerdo con la organización, cada show principal tendrá una duración estimada de entre una hora y media y dos horas. Sin embargo, el horario de inicio de Diego Torres dependerá del desarrollo de la elección de la Emprendedora del Sol y de las actividades previstas entre ambos recitales.

Qué se podrá ver en el Velódromo

La música no será la única propuesta de la noche. En el Velódromo Vicente Chancay se realizará el espectáculo central inspirado en el Parque Triásico, con más de 350 artistas en escena.

La función está prevista para las 21 y será única durante la jornada, por lo que quienes quieran disfrutar de esa puesta deberán organizar su recorrido para llegar a horario.

La Fiesta Nacional del Sol continuará hasta el domingo 22 de noviembre, con una última noche dedicada a la música popular y las presentaciones de Ángela Leiva, La Pepa Brizuela y DesaKTa2.