La convocatoria gastronómica de la Fiesta Nacional del Sol 2026 cerró con una cifra récord de inscriptos. En total, 309 personas se anotaron para participar del evento, el número más alto registrado durante los últimos tres años y una muestra del creciente interés de los emprendedores sanjuaninos por formar parte de la celebración más convocante de la provincia.

El dato representa un crecimiento del 22% respecto de 2025, cuando se habían registrado 253 inscriptos. Además, supera en un 18% la convocatoria de 2024, que había alcanzado las 262 personas.

Pero detrás del récord hay otro dato que marca el perfil de esta edición: la mayoría de los inscriptos son nuevos participantes.

El 60% participa por primera vez

De las 309 personas que se anotaron para la convocatoria gastronómica, 209 no habían participado en las ediciones de 2024 ni de 2025. Es decir, el 68% de los inscriptos llega por primera vez a esta propuesta de la Fiesta Nacional del Sol.

El resto de los participantes cuenta con experiencia previa. Un total de 86 personas ya se habían inscripto en 2025, mientras que otras 58 habían participado de la convocatoria correspondiente a 2024.

Además, 44 emprendedores aparecen en los registros de los tres años analizados, lo que muestra la presencia de proyectos que encontraron en la FNS un espacio sostenido para desarrollar y promocionar sus actividades.

Una plataforma para emprendedores

Los números registrados por el sistema de convocatorias reflejan una combinación entre emprendimientos que mantienen su participación año tras año y nuevos proyectos que buscan incorporarse a uno de los eventos con mayor convocatoria de San Juan.

La Fiesta Nacional del Sol dejó así de ser únicamente una propuesta vinculada al entretenimiento y la cultura. Para los emprendedores gastronómicos también representa una oportunidad concreta para vender sus productos, acceder a nuevos públicos y darle mayor exposición a sus proyectos.

El crecimiento de las inscripciones muestra, además, el interés que genera la posibilidad de formar parte de un evento que concentra durante varios días a miles de sanjuaninos y visitantes.

Cuándo será la FNS 2026

La Fiesta Nacional del Sol 2026 se desarrollará del 19 al 22 de noviembre. La programación comenzará el jueves 19 con el FNS Fórum, mientras que entre el viernes 20 y el domingo 22 se concentrará la propuesta central.

Durante esas jornadas habrá feria, espectáculos en el Velódromo Vicente Chancay y shows en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Con el récord de inscripciones para el sector gastronómico, la edición 2026 comienza a mostrar también su impacto sobre los emprendimientos locales. La creciente participación convierte a la FNS en una vidriera para proyectos que buscan no solo formar parte de la celebración, sino también encontrar nuevas oportunidades comerciales.