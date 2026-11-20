La primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 dejó una postal que llamó la atención en Pocito: una extensa fila de vehículos que buscaban ingresar al predio del Estadio San Juan del Bicentenario. La gran cantidad de autos concentrados en los accesos generó complicaciones en la circulación durante el inicio de una de las celebraciones más convocantes de San Juan.

Este viernes 20 de noviembre comenzó una nueva edición de la fiesta máxima de los sanjuaninos, que se extenderá hasta el domingo 22. La convocatoria de la primera jornada, con Turf y Tan Biónica como principales atractivos musicales, movilizó a miles de personas hacia el complejo deportivo.

Hay operativos especiales en el predio.(Foto: DIARIO HUARPE)

Para esta edición, las autoridades habían dispuesto un operativo especial de tránsito y seguridad en los alrededores del estadio. La Ruta Nacional 40 fue establecida como principal vía de llegada para quienes se trasladaran en vehículos particulares, con diferentes alternativas de acceso por calles 6, 7 y General Acha.

Además, se habilitaron sectores de estacionamiento dentro del predio y en sus inmediaciones, con personal encargado de organizar la ubicación de los automóviles.

En la tarde, hubo una gran convocatoria de sanjuaninos para vivir la primera noche.

Como alternativa para evitar el uso de vehículos particulares, el Gobierno provincial dispuso un servicio especial de transporte gratuito de RedTulum. El operativo contempla 100 colectivos que parten desde 23 puntos de distintos departamentos, sin necesidad de utilizar la tarjeta SUBE.

La postal de los vehículos esperando para ingresar se convirtió así en una de las primeras imágenes de la Fiesta Nacional del Sol 2026, que durante tres jornadas reunirá espectáculos musicales, gastronomía, emprendedores y propuestas culturales en Pocito.