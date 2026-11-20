La expectativa por ingresar al predio de la Fiesta Nacional del Sol 2026 se hizo sentir entre los sanjuaninos que llegaron temprano para disfrutar de las distintas propuestas de esta edición. Con el Parque Triásico como temática central, familias y parejas se acercaron al Estadio San Juan del Bicentenario para compartir una jornada que combina espectáculos, entretenimiento y una mirada puesta en la identidad provincial.

GRUPO HUARPE salió al encuentro de quienes ya comenzaban a vivir la fiesta y recogió sus primeras impresiones sobre la temática y las actividades previstas.

Una de las visitantes destacó la propuesta del Parque Triásico y aseguró que todo le parecía "hermoso". Junto a sus acompañantes, decidió llegar con anticipación para evitar apuros y poder recorrer el predio con tranquilidad. La idea era ingresar temprano, disfrutar del espectáculo y aprovechar la noche sin estar pendiente del horario de regreso.

Otra de las voces fue la de Fabián, quien llegó desde Caucete junto a su esposa Patricia. Ambos eligieron asistir durante esta jornada y aprovechar la tarde para disfrutar de las actividades. "Vamos a disfrutar el espectáculo como debe ser", contó antes de ingresar.

Fabián también valoró la temática de esta edición y consideró que el Parque Triásico es una propuesta atractiva, especialmente para los más chicos, por su contenido educativo y visual. Además, destacó que permite mostrar el potencial de San Juan más allá de sus paisajes turísticos, con su riqueza científica y tecnológica. "Es muy nuestro y es muy lindo que se difunda el Triásico", expresó. En ese sentido, sostuvo que los sanjuaninos deberían conocer y valorar esta parte de la historia provincial.

Con una tarde agradable y muchas expectativas, Patricia y Fabián tenían previsto quedarse después del espectáculo para recorrer el predio, mirar las propuestas gastronómicas y disfrutar de la fiesta antes de regresar a Caucete.

Así, entre llegadas anticipadas, encuentros familiares y entusiasmo por el Parque Triásico, los visitantes comenzaron a darle vida a una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol. Una celebración que, además de los grandes espectáculos, también se construye con las experiencias de quienes eligen estar presentes y disfrutarla.