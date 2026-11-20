La Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá un espacio dedicado a las organizaciones sociales, instituciones y agrupaciones artísticas de San Juan. La propuesta, organizada por el Ministerio de Gobierno, busca acercar al público el trabajo que distintas entidades realizan durante todo el año en la provincia.

El sector reunirá a organizaciones vinculadas con la solidaridad, la salud, la inclusión y el acompañamiento comunitario. También contará con la participación de colectividades y grupos culturales que compartirán sus expresiones artísticas y tradiciones con los visitantes.

La iniciativa apunta a generar un lugar de encuentro entre las instituciones y las familias que recorran el predio de la Fiesta Nacional del Sol, para que puedan conocer sus actividades y las propuestas que desarrollan en distintos ámbitos de la sociedad.

Qué ONG e instituciones participarán de la FNS 2026

Entre las organizaciones confirmadas se encuentran Scout de Argentina, Asociación Civil Autismo San Juan, Fundación Danielito, A.L.F.A. Asociación Civil de Lucha por la Fibromialgia San Juan Argentina, Fundación Endometriosis San Juan y FUSADIN, Fundación de Diabetes Infantil.

También tendrán presencia la Asociación de Sordos San Juan, Fundación Javier Caselles, Asociación Civil San Miguel Arcángel, Asociación Civil Acción Solidaria, Fundación Trabajando Juntos, A.S.A.L. Asociación Civil Sanjuanina Pro Adaptación Laboral y Asociación Civil Social y Cultural.

A la lista se suman la Delegación Naval San Juan de la Armada Argentina, AFS Programa de Intercambios Interculturales y el Centro de Artistas Plásticos de San Juan.

Los artistas y las colectividades que estarán presentes

El espacio también tendrá una propuesta cultural con agrupaciones que representan distintas tradiciones y disciplinas artísticas.

Entre ellas estarán Fraternidad Cultural Boliviana Centralistas, Salay Calama - Colectividad Boliviana El Progreso, Asociación Civil Ciclo Flamenco y Escuela de Danzas Folclóricas Argentinas Nuevo Horizonte.

La programación incluirá además a la Asociación Civil Unión Marcial Sanjuanina Kuen-E-Yon, Fundación Trabajando Juntos, Asociación Civil Acción Solidaria y A.S.A.L. Asociación Civil Sanjuanina Pro Adaptación Laboral.

De esta manera, la Fiesta Nacional del Sol sumará una propuesta que busca dar visibilidad a las instituciones, reconocer su aporte social y acercar sus actividades a miles de sanjuaninos que participan de uno de los eventos más importantes de la provincia.